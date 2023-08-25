Пять лет назад Алексей Александров убил Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прошло пять лет с момента двойного убийства на склоне горы Уктус.

Именно там вечером 25 августа 2018 года были застрелены Ксения Солтанова и ее лучшая подруга Наталья Кузнецова. Как выяснится позже, тела красавиц буквально изрешетили. Маньяк выстрелил восемь раз. По официальным данным, Ксения скончалась мгновенно. А за жизнь Наташи еще несколько дней боролись врачи. Но в журналистских кулуарах давно ходит версия, что о смерти Кузнецовой не сообщали намеренно - пытались использовать это для поимки стрелка по горячим следам. Но среди знакомых погибших убийцы не оказалось.

Молчание представителей СКР и полиции еще больше нагнетало ситуацию. С каждым днем версия о том, что у следствия нет зацепок, казалась все правдоподобнее. В начале октября свой пост покинул тогдашний глава ГУ МВД по Свердловской области Михаил Бородин. Перед уходом он выразил уверенность, что убийцу с Уктуса поймают. Это преступление стало одним из самых резонансных на Среднем Урале. Отчаявшиеся от горя родители Наташи и Ксении даже обращались к экстрасенсам.

Ксения и Наталья познакомились в юридическом университете Фото: Архив "КП"

Но новость о задержании стрелявшего появилась лишь 1 декабря 2019 года. Первые мысли тогда были: неужели сдался или попался на другом преступлении. Однако все оказалось намного сложнее. В течение следующих семи месяцев мы детально изучили личность инженера Алексея Александрова.

ВООБРАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ И ГОВОРЯЩИЕ КОТЯТА

На первый взгляд Александров казался самым обычным семьянином и работягой. Работа на заводе, жена, маленький ребенок. Родные Алексея не стали комментировать его арест. Лишь с началом судебного процесса пожилой отец заступился за сына, заявив о его невиновности.

Весной 2020 года, когда Александров уже был несколько месяцев в СИЗО, я приехал домой к его супруге Юлии. Попытка спокойно поговорить не увенчалась успехом. Женщина лишь прокричала мне: «А кто сказал, что он убийца?! Суда еще не было!» На этом диалог был окончен.

Весь истинный ужас истории и подробные детали стали известны летом, когда уголовное дело передали в Свердловский областной суд. Сам Алексей хранил молчание до последнего слова. Поэтому государственному обвинителю и адвокатам приходилось зачитывать его показания из материалов дела.

Каждое новое заседание давало возможность узнавать все новые детали. Картина произошедшего складывалась, словно пазл. В качестве оружия Александров использовал модернизированную пневматическую винтовку. Ему удалось увеличить ее силу в 48 раз. Именно это долгое время замедляло следствие, на определение типа оружия ушло несколько месяцев.

Свою подготовку Алексей проводил в гаражном боксе. Там же потом обнаружат своего рода тир, где он тренировался.

Но что же побудило убить двух незнакомых девушек, которые просто сидели и мечтали встретить рассвет? Ответ на этот вопрос убийца сформулировал вот так:

- В 1997 году в моей голове было создано отдельное формирование - центральный буфер временного хранения, в который попадал весь полученный мной урон. При обнаружении целей была дана команда «огонь», - говорится в материалах уголовного дела.

Александров убивал девушек подло и жестоко. Поднявшись на склон с прибором ночного видения, он спрятался за дерево. А потом три раза выстрелил в Ксению, затем пять раз в Наталью. А наличие «уронов» обосновал детскими травмами.

«В детстве у меня были воображаемые друзья. Это были говорящие котята. Когда я плакал, когда было больно, они за меня наказывали обидчика. Я понял со временем, что это все не правда, что их нет на самом деле и помощи как таковой нет. Самое страшное - это когда учитель выходит и они остаются возле меня. Вы смотрели фильм «Класс»? Когда я смотрел его, он как будто был снят про меня. Я не понимаю их шуток, считаю их для себя неуместными. Часто замыкаюсь в себе. Меня очень легко обидеть. Обидеть до слез. С детского сада я замечаю, что не могу вести себя, как остальные, хотя стараюсь. Плачу по неподходящему поводу, тогда, например, когда кто-то за меня вступается. Это больно для меня. У меня почти нет друзей. Мне не интересны шумные вечеринки, выпивка», - говорилось в показаниях Алексея Александрова.

СТИХОТВОРЕНИЕ И САМАЯ ЖУТКАЯ ТЮРЬМА РОССИИ

Последнее судебное заседание перед оглашением приговора совершенно неожиданно обернулось чтением стиха в исполнении Алексея. В качестве последнего слова он с трудом выдавил из себя несколько строчек, которые написал в СИЗО:

Как хочу я вернуться назад

Вместо града свинца, подарить им живые цветы

Вместо тяжкого горя утрат

Подари только радость и свет.

Как хочу я вернуться назад,

Жаль, дороги назад уже нет.

Я прощенья прошу у людей, потерявших родные сердца,

Из-за меня потерявших любимого друга.

Может быть, эти мои обращения, слова

Хоть немного смягчат боль утрат у родимого круга.

Я прощенья прошу, ведь я был виноват,

Ведь не вправе я был отнимать чьи-то жизни.

Как теперь я хочу возвратиться назад,

Возвратиться назад и вернуть в этот мир утешение.

Приговор Алексею Александрову был оглашен 29 сентября 2020 года. Во время оглашения убийце стало плохо - он упал в камере. Через 40 минут скорая привела его в чувства. Вердикт суда - пожизненный срок.

Свое наказание Алексей отбывает в самой суровой тюрьме - «Полярная сова», расположенной в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.

Алексей Александров также должен выплатить семьям убитых им девушек чуть более трех миллионов рублей. Служба судебных приставов наложила арест на его гараж, бытовую и цифровую технику. Однако реализовать ее не удалось. В начале 2023 года управление ФССП по Свердловской области предложило семьям Ксении и Натальи забрать вещи в счет компенсации. Но родители девушек отказались.

- Фотоаппарат, бытовая техника, ноутбук и гараж были арестованы. В 2021 и 2022 годах их передали на реализацию в управление Росимущества. Однако торги не состоялись, в связи с отсутствием покупательского спроса. В торгах никто не захотел принимать участие. Из-за отсутствия торгов мы предлагаем взыскателям принять это имущество в счет погашения задолженности. В январе и марте 2023 года от семей поступил отказ, - пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Два станка Алексея Александрова были оценены на 293 тысячи рублей каждый. Их также направили на реализацию в Росимущество. Торги по ним еще не проходили.

Александров признал вину в убийстве девушек Фото: Алексей БУЛАТОВ

СКАЗАНО

Адвокат и бывший следователь СК Дмитрий Ушаков, представлявший одну из семей:

- В этом деле поражает уровень подготовки и способ приготовления. Его можно сравнить с «хитманом» или отрицательным супергероем, который очень долго готовил винтовку, изучал тактику, ведение ночного боя. Приборы наведения, приборы ночного видения. Был готов, словно хороший боец спецназа. Все это он делал из каких-то своих внутренних убеждений. Его признали вменяемым, но он явно неадекватный. Выбрал маршрут, бродил по лесу, искал жертв. Как ребенок в войнушку играет, подошел сзади. Выбрал такой вид оружия, который невозможно идентифицировать. Взял винтовку и скрылся. При этом выбросил стволик. Сам способ убийства - наилегчайший. И объяснить это он так и не смог.

Следователи повторили пройденный им путь: изучили рынок оружия, способы приобретения, нашли всех покупателей. Благодаря кропотливому труду удалось выйти на него. Это не тот случай, когда обошли соседей, а именно следственным путем. Понятно, что убийство двух лиц. Да, такие преступления случаются. Но чтобы таким способом. Это преступление потрясло всю область, - вспоминает Дмитрий Ушаков.