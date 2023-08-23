На Урале осудят банду, похитившую предпринимательницу ради выкупа

Домик, где удерживали женщину Фото: СК по Свердловской области

В Свердловской области сотрудники сотрудники регионального СК завершили расследование банды, которую обвиняют в похищении 43-летнего директора компании по продаже питьевой воды в январе 2023 года.

Трое мужчин 60, 57 и 42 лет обвиняются сразу по нескольким статьям: похищение человека из корыстных побуждений, совершенное группой лиц с применением насилия, разбой с применением оружия, вымогательство, совершенное группой лиц, и покушение на неправомерное завладение автомобилем, совершенное с угрозой применения насилия.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, все началось с того, что родственники предпринимательницы объявили ее в розыск. Женщина уехала по делам на отцовском Mercedes в поселок Двуреченск, но так и не вернулась,

- В ходе поисковых мероприятий иномарку удалось обнаружить брошенной на автодороге. В ходе осмотра салона машины сыщики увидели следы крови, а также документы пропавшей, в том числе на сам автомобиль, - рассказал Валерий Горелых.

Фото: СК по Свердловской области

Позже выяснилось, что трое мужчин вблизи коттеджного поселка Кадниково напали на женщину и отвезли ее в дом в одном из сел Сухоложского района. Затем они позвонили родственникам предпринимательницы и потребовали за женщину выкуп. О какой именно сумме шла речь, силовики не раскрывают.

Найти преступников полицейским удалось в течение трех дней. Выйти на след банды получилось благодаря камерам. Они засняли, как ВАЗ похитителей с выключенными фарами преследовал иномарку бизнес-леди.

- Когда сотрудники ОБОП УУР ГУ МВД области в ходе спецоперации освободили женщину, первым делом ее доставили в горбольницу Сысерти для обследования и установления тяжести причиненных ей повреждений. К счастью, госпитализация ей не потребовалась, - отметил полковник Валерий Горелых.

По предварительным данным, сколотить банду решил коллега предпринимательницы. Он вместе с ней работал в фирме по продаже питьевой воды, где также занимал руководящую должность. Судимостей у предполагаемого организатора не было. Чего не сказать о его сообщниках. Они проживали в Асбесте и имели сроки за кражи, хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью.

Как уточнили в СУ СКР по Свердловской области, прокуратура утвердила обвинительное заключение. В ближайшее время материалы дела поступят в суд.