Женщину удерживали в доме и угрожали ей расправой. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

В Свердловской области задержали криминальный «квартет», участники которого похитили женщину и угрожали ей расправой ради выкупа. Преступление произошло вечером 11 января в районе коттеджного поселка Ольховка. Обвиняемые напали на 46-летнюю женщину, которая ехала на автомобиле в Двуреченск. Известно, что она работает директором компании по реализации питьевой воды.

- После этого сообщники похитили гражданку и на автомобиле перевезли ее в частный дом Сухоложского района. Женщину незаконно удерживали и угрожали убийством, чтобы получить выкуп. Обвиняемые связались с родственниками потерпевшей и потребовали крупную сумму в обмен за ее освобождение, - сообщил первый заместитель руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Для того чтобы найти и освободить женщину, полицейские и сотрудники СК провели ряд необходимых мероприятий и вышли на след обвиняемых. Ими оказались мужчины в возрасте от 41 до 59 лет.

Их обвиняют по пункту «а» части 3 статьи 126 УК РФ «Похищение человека из корыстных побуждений, совершенное организованной группой». Троих отправили до суда под стражу. Четвертому участнику преступления меру пресечения изберут в ближайшее время.

На автомобиле были заметны следы крови. Фото: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых раскрыл подробности похищения. Сообщение о пропаже женщины в дежурную часть полиции Сысерти поступило в 19:15.

- Женщина уехала по делам на отцовском автомобиле Mercedes в Двуреченск и не вернулась. Она перестала выходить на связь. В ходе поисков иномарку обнаружили брошенной на дороге. В салоне машины сыщики увидели следы крови и документы пропавшей, в том числе на автомобиль. По указанию начальника регионального Главка генерал-лейтенанта Александра Мешкова к раскрытию преступления подключили оперуполномоченных уголовного розыска, - рассказал глава пресс-службы Валерий Горелых.

По предварительным данным, инициатива по созданию преступной группы принадлежит мужчине, который работал на руководящей должности в той же фирме, что и пострадавшая. Судимостей у него не было. Сообщники обвиняемого из Асбеста, они уже были осуждены за кражи, хулиганство и причинение тяжкого вреда здоровью.

- Когда сотрудники полиции освободили женщину, ее доставили в больницу Сысерти для обследования и установления тяжести травм. К счастью, госпитализация ей не потребовалась. Членов задержанной преступной группы представители МВД сейчас отрабатывают на причастность к иным ранее совершенным преступлениям, - добавил полковник Горелых.

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