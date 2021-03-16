В Екатеринбурге поймали банду из четырех человек, которые похитили парня и вымогали у него деньги

Преступники были вооружены. Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Екатеринбурге задержали банду из четырех человек, которые похитили человека и вымогали у него крупную сумму денег. Инцидент произошел 26 декабря 2020 года, тогда несколько парней от 22 до 33 лет напали на 34-летнего мужчину в подъезде жилого дома на Бородина. Распылив ему баллончик в лицо, бандиты скрутили его и перевезли в гараж на улице Инженерной. Похитители избили свою жертву и забрали у парня больше 10 тысяч рублей, которые он перевел со своей карты. Но злоумышленникам этого показалось мало, они требовали у потерпевшего 400 тысяч рублей.

- Задержали «гангстеров» в кафе на 35 этаже бизнес-центра «Высоцкий». Соучастники были установлены и изобличены с поличным, сразу после передачи денег. При этом деятельность увеселительного заведения ни на одну минуту силовики не прервали. У сыщиков на всё ушло не более 5-10 минут, - прокомментировал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Примечательно, что преступники имеют за плечами ряд судимостей за кражи, грабежи, мошенничество и угрозы убийством. Расследование дела продолжается.