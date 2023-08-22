Екатеринбург занял 173 строчку в рейтинге по качеству жизни

По индексу безопасности Екатеринбург обогнал Новосибирск Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург стал 173 городом по качеству жизни среди 195 городов всего мира. Данные опубликованы на сайте международной базы Numbeo.

Индекс качества жизни в уральской столице составил 94,3 единицы. Сам Екатеринбург занял позицию между украинским Днепром (172 место) и колумбийской Боготой (174 место).

Екатеринбург по стоимости жизни попал на 162 строчку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, в сравнении по индексу безопасности Екатеринбург оказался на 110 строчке и обогнал Новосибирск (117 место). В сравнении по уровню здравоохранения уральская столица закрепилась на 181 месте между Будапештом и Лимасолом. А возглавила этот рейтинг столица Китайской Республики – Тайбэй.

Стоимость жизни в Екатеринбурге эксперты оценили 162-ой строчкой рейтинга. Хотя на 161 месте по этому критерию оказался Санкт-Петербург.

Уровень здравоохранения в Екатеринбурге был оценен 181 строчкой в рейтинге Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот по уровню загрязненности Екатеринбург поднялся на 32 место, тем самым опередив Новосибирск (42 место), Санкт-Петербург (65 место), а также Москву (89 место).

Всего в рейтинг вошли пять российских городов - Екатеринбург, Нижний Новгород, Москва, Новосибирск. При этом, Нижний Новгород оказался на 105 месте по показателю уровня жизни.

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