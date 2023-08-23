Путь от А до Я: Для решения проблемы детского ожирения необходимо участие всей семьи

Доктор медицинских наук Елена Ануфриева. Фото: пресс-служба ЦОЗМП

Областная программа «Азбука здоровья» направлена на профилактику ожирения у детей. Практика же показывает, что положительные изменения в сторону здорового образа жизни в ходе ее реализации происходят у всех членов семей – участников проекта. Об этом мы говорим с главным внештатным детским специалистом по медицинской помощи в образовательных организациях в УрФО, доктором медицинских наук Еленой Ануфриевой.

ЗДОРОВЫЕ ПРИВЫЧКИ

- Елена Владимировна, насколько проблема ожирения детей серьёзна и актуальна?

- И актуальна, и серьёзна. Ожирение – это не эстетическая проблема, это прежде всего риск развития сопутствующих заболеваний в будущем. У детей, имеющих избыточный вес, уже в подростковом возрасте велик риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы - сахарного диабета, а в будущем – бесплодия.

Учитывая, что в области в течение нескольких лет наблюдается увеличение числа детей с избыточной массой тела и ожирением, была разработана программа «Азбука здоровья», которая начала работать в сентябре 2022 года. Её задача – профилактика ожирения у детей, сохранение их здоровья.

Вся семья (родители и дети), в течение не менее 12 месяцев (это долгосрочный проект) находится под комплексным наблюдением педиатров-диетологов, клинических психологов и специалистов по физической активности.

- Чем обусловлен такой выбор специалистов?

Выбор специалистов продиктован основными причинами формирования у детей избыточного веса. Индивидуальное консультирование является первым этапом, в ходе которого выявляется ведущая причина (или несколько причин) появления избыточного веса у ребёнка. Кроме того, каждый специалист оценивает проблематику с точки зрения своей специализации, в итоге для семьи разрабатывается индивидуальная программа формирования здоровых пищевых привычек и физической активности.

- Участие всей семьи принципиально?

- Да. Мы же понимаем, что питание ребёнка находится в зоне ответственности родителей, – именно они покупают продукты, формируют пищевые привычки. И привычка к физической активности точно так же формируются родителями. Поэтому участие в программе одного ребёнка было бы неэффективно. Главная задача специалистов вместе с родителями подобрать удобный для каждой семьи формат выполнения рекомендаций, чтобы они действительно вошли в повседневный образ жизни семьи.

Доктор медицинских наук Елена Ануфриева. Фото: пресс-служба ЦОЗМП

БЕЗ РЕЗКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ

- Можно ли сегодня уже говорить о каких-то результатах борьбы с детским ожирением?

- Конечно. Так, сейчас 345 семей помогают своим детям в борьбе с ожирением. По итогам первого полугодия мы видим, что положительный эффект наблюдается у 75% семей, которые находятся в проекте дольше четырёх месяцев. То есть у детей в этих семьях произошла нормализация веса, его небольшое, но снижение. У 15% детей вес стабилизировался, он не растёт – это тоже положительный результат. И, да, есть небольшое количество детей, у которых наблюдается отрицательная динамика, но это повод для того, чтобы более прицельно разбираться, почему у них не происходит стабилизация веса.

Родители ответственно посещают консультации специалистов (раз в месяц в первые три месяца), следуют всем рекомендациям, приводят детей на занятия по физической активности. И практика показывает, что нормализация веса происходит не только у ребёнка, но и у старших детей в семье.

То есть мы видим, что работа в программе с семьями, обучение родителей, обучение детей приносит результаты. К концу 2023 года ожидается, что количество семей, в которых дети успешно борются с ожирением, возрастет до 500.

- Как ребятишки переживают кардинальные изменения принципов питания? Наверняка приходится отказывать им в каких-то вкусняшках?

- Главный принцип профилактики ожирения у детей, если родители пошли по этому пути самостоятельно, - никаких резких ограничений! Нет задачи ограничить ребенка в еде, лишить вкусняшек, задача состоит в том, чтобы постепенно уменьшить их количество. Наши специалисты владеют всеми необходимыми методиками нормализации пищевого поведения и делятся ими с родителями. А если какая-то проблема всё же возникает, психологи помогают выявить её причины и найти пути решения.

Рада Боженко