Адская давка и пьяная драка на «Дискотеке Аварии»: обратная сторона празднования 300-летия Екатеринбурга

На концерте группы «Дискотека Авария» произошла жесткая драка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург с размахом отметил 300-летний юбилей. День города прошел в уральской столице 19 августа. Его посетили 1,2 миллиона человек. На площадках в разных районах прошли концерты Валерии, группы «Чайф» и Вячеслава Бутусова, Клавы Коки и Niletto, «Дискотеки аварии», «Винтаж» и других известных артистов, а в конце уральцев ждали салют и световое шоу на здании мэрии. Но не все так радужно, как может показаться на первый взгляд. Давка в гигантской толпе вызвала панику и едва не привела к несчастным случаям, а пьяные зрители изрядно подпортили праздник, перелезая через ограждения и устраивая драки. Жители города поделились с «КП-Екатеринбург» впечатлениями от празднования 300-летия.

В Историческом сквере всю неделю до Дня города проходили концерты и разные мероприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ХОРОШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ШИКАРНЫЕ КОНЦЕРТЫ»

Из главных плюсов масштабного торжества екатеринбуржцы отметили большое количество артистов и разнообразие мероприятий.

- В этом году чувствовалось, что мы отмечаем действительно значимую дату – 300 лет! Всю неделю до праздника проходили разные мероприятия. А в сам День города была насыщенная праздничная программа. Например, для семей с маленькими детьми было много активностей утром и днем. Вечером приятно удивило большое разнообразие известных артистов на любой вкус. Также было много интересных фишек, таких как мультимедийная арка на Вайнера, красивейший фонтан с подсветкой и световое шоу. Многие мои знакомые приезжали из других городов на несколько дней, чтобы прочувствовать масштабность праздника, - делится впечатлениями местная жительница Оксана.

На главной сцене с Историческом сквере показали спектакль о Екатеринбурге с участием Владимира Шахрина и Валерии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Порадовала жителей города и качественная организация мероприятий.

- На каждой площадке езде был качественный звук и экраны, благодаря которым артистов хорошо было видно даже издалека. Хедлайнеры задерживались на незначительное время. Досмотр личных вещей на входе в зону празднования был быстрый, охрана и полиция никому не грубила, - рассказывает Марина.

К концу празднования на Плотинке скопились гигантские толпы людей Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

«ПЬЯНЫЕ ДРАКИ, ОТСУТСТВИЕ ТУАЛЕТОВ И АДСКИЕ ПРОБКИ»

Тяжелее всего жителям Екатеринбурга было справиться с сильной давкой на концертах, которые проходили в центре города. К финальному концерту на Плотинке группы «Дискотека Авария» на улицах было столько людей, что никто физически не мог сдвинуться ни на метр.

- Страшно было задохнуться, а если толпа двигалась, на месте стоять было нельзя, иначе задавят. Если бы кому-то стало плохо, скорая бы просто не подъехала. Улицы Екатеринбурга физически не рассчитаны на такое количество человек одновременно. Это ужасно страшно, а никак не весело, - считает Виктор.

Пьяные жители города перелезали через ограждения и пытались пролезть на сцену Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подпортило людям праздник и присутствие в толпе пьяных.

- Ограничение алкоголя не помогло. Напившиеся вели себя агрессивно и провоцировали драки. Во время концерта «Дискотеки Аварии». Музыканты только вышли на сцену, как туда же попытался выйти пьяный зритель. Не всем это понравилось. Завязалась драка. И здесь еще один минус – сотрудников безопасности было катастрофически мало, из-за чего пьяные люди вываливались за ограждение, - добавляет Марина.

Также екатеринбуржцы остались недовольны отсутствием общественных туалетов в зонах празднования, из-за чего в торговых центрах и других заведениях в туалет скапливались огромные очереди.

- Праздничный салют задержали на 40 минут. Это очень плохо, так как ночью было холодно и многие просто ушли, не дождавшись, потому что было холодно. А после окончания праздника уехать домой было катастрофически сложно. Станции метро перекрывали и пускали людей группами, так как все бы просто не вместились. На дорогах в два часа ночи образовались адские пробки, которые парализовали весь город, - рассказывает Илья.

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