«Мисс Екатеринбург-2023» стала 21-летняя Александра Кузнецова

Мисс Екатеринбург 2023 21-летняя Александра Кузнецова
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В финале конкурса «Мисс Екатеринбург-2023» выбрали главную красавицу города. Победительницей стала - 21-летняя Александра Кузнецова.
Новая Мисс в юбилейном для Екатеринбурга году
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В этом году Александра закончила учебу в УрГЭУ. Девушка уже участвовала в конкурсе в 2021 году. Увлекается игрой на фортепиано, работает ретушером. Планирует развиваться в ретуши в качестве специалиста и преподавателя.
Мисс Екатеринбург 2023 авыбрали в Историческом сквере 17 августа
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вице-мисс стала 19-летняя Ксения Брагина. Вторая вице-мисс - 23-летняя Ева Кирнос. Первая вице-мисс -22-летняя Екатерина Трубникова.
21-летняя Александра Кузнецова стала новой Мисс Екатеринбург
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Она получила два главных приза: корону, которую на нее надел мэр города Алексей Орлов, и двухкомнатную квартиру евроформата на Юго-Западе.
Корону на новую Мисс надел глава города Алексей Орлов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Конкурс прошел в 26-й раз. И в честь 300-летия Екатеринбурга впервые за всю историю финал был открытым для зрителей. Обладательницу короны выбирали на главной сцене в Историческом сквере. Финал «Мисс Екатеринбург-2023» провел известный шоумен Дмитрий Хрусталев.
На конкурсе выступили столичные гости
Фото: Алексей БУЛАТОВ
За корону в этом году боролись 16 участниц. Все они прошли строгий кастинг, учились ходить по подиуму и занимались с педагогами по речи. А в финале в танцевальных номерах рассказали о восьми районах Екатеринбурга.
Специально для выходов участниц уральские дизайнеры создали новые коллекции одежды, в том числе в цветах 300-летия города.
Во время выступления участниц у зрителей была возможность принять участие в онлайн-голосовании. Их выбор учитывало жюри «Мисс Екатеринбург-2023».
Участницы конкурса "Мисс Екатеринбург 2023"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Во время финала на сцене также выступила группа «Банд’Эрос».
- Я знаю, что многие сюда пришли именно ради этой группы, - подметил со сцены Дмитрий Хрусталев.
Музыканты исполнили свои главные хиты «Про красивую жизнь», «Дай пять», «Манхэттен» и другие.