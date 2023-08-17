«Мисс Екатеринбург-2023» стала 21-летняя Александра Кузнецова

Мисс Екатеринбург 2023 21-летняя Александра Кузнецова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В финале конкурса «Мисс Екатеринбург-2023» выбрали главную красавицу города. Победительницей стала - 21-летняя Александра Кузнецова.

Новая Мисс в юбилейном для Екатеринбурга году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году Александра закончила учебу в УрГЭУ. Девушка уже участвовала в конкурсе в 2021 году. Увлекается игрой на фортепиано, работает ретушером. Планирует развиваться в ретуши в качестве специалиста и преподавателя.

Мисс Екатеринбург 2023 авыбрали в Историческом сквере 17 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вице-мисс стала 19-летняя Ксения Брагина. Вторая вице-мисс - 23-летняя Ева Кирнос. Первая вице-мисс -22-летняя Екатерина Трубникова.

21-летняя Александра Кузнецова стала новой Мисс Екатеринбург Фото: Алексей БУЛАТОВ

Она получила два главных приза: корону, которую на нее надел мэр города Алексей Орлов, и двухкомнатную квартиру евроформата на Юго-Западе.

Корону на новую Мисс надел глава города Алексей Орлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конкурс прошел в 26-й раз. И в честь 300-летия Екатеринбурга впервые за всю историю финал был открытым для зрителей. Обладательницу короны выбирали на главной сцене в Историческом сквере. Финал «Мисс Екатеринбург-2023» провел известный шоумен Дмитрий Хрусталев.

На конкурсе выступили столичные гости Фото: Алексей БУЛАТОВ

За корону в этом году боролись 16 участниц. Все они прошли строгий кастинг, учились ходить по подиуму и занимались с педагогами по речи. А в финале в танцевальных номерах рассказали о восьми районах Екатеринбурга.

Специально для выходов участниц уральские дизайнеры создали новые коллекции одежды, в том числе в цветах 300-летия города.

Во время выступления участниц у зрителей была возможность принять участие в онлайн-голосовании. Их выбор учитывало жюри «Мисс Екатеринбург-2023».

Участницы конкурса "Мисс Екатеринбург 2023" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время финала на сцене также выступила группа «Банд’Эрос».

- Я знаю, что многие сюда пришли именно ради этой группы, - подметил со сцены Дмитрий Хрусталев.

Музыканты исполнили свои главные хиты «Про красивую жизнь», «Дай пять», «Манхэттен» и другие.