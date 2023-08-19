Торжества в День города посетили 1,2 миллиона жителей и гостей Екатеринбурга

Жители и гости Екатеринбурга с утра и до ночи гуляли в центре города Фото: Алексей БУЛАТОВ

19 августа торжественные мероприятия в честь 300-летия Екатеринбурга посетили около 1 200 000 жителей и гостей уральской столицы. Об этом сообщает пресс-служба Фонда святой Екатерины.

Город побил рекорды по числу концертных площадок, а также по количеству гостей праздника, которые эти площадки посетили. Например, огромное количество уральцев посетили гранд-спектакль «Екатеринбург – место действия» в Историческом сквере на Плотинке. Организатором постановки выступили Администрация Екатеринбурга и Фонд святой Екатерины.

Хэнлайнерами концерта на главной праздничной сцене стали певица Валерия, Симфоническое КИНО с Юрием Каспаряном и Хор Турецкого.

- По предварительным данным в праздновании по всему городу приняли участие 1,2 миллиона человек, - рассказывают в пресс-службе Фонда святой Екатерины.

Более точные данные будут известны 20 августа.