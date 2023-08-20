«Растопила сердца брутальных мужчин»: Валерия произвела фурор на концерте к 300-летию Екатеринбурга

Сотни зрителей в унисон пели легендарные хиты «Нежность» и «Часики». Фото: Фонд святой Екатерины

Певица Валерия приняла участие в гранд-спектакле, посвященном 300-летию Екатеринбурга. Она исполнила главные хиты на сцене в Историческом сквере. Послушать песни «Нежность» и «Часики» в центре города собрались около сотни тысяч зрителей.

- Сам Исторический сквер вмешает 50 тысяч человек. Он просто трещал по швам. Люди стояли не только на тротуаре, но и на газонах. Не меньше зрителей было возле сквера и за сценой, - рассказывает одна из зрительниц.

Послушать хиты певицы на праздничный концерт собралось около сотни тысяч зрителей. Фото: Фонд святой Екатерины

Сама Валерия в разговоре с «КП-Екатеринбург» призналась, что не ожидала увидеть такое большое количество зрителей.

- Меня переполняют эмоции, я счастлива, что я приехала. Столько людей одномоментно пели со мной. И это не просто зал, зрители были растянуты по всей набережной. Приятно, что люди помнят мои старые песни и принимают новые, - поделилась Валерия.

По словам зрителей, сотни людей тепло и восторженно встретили певицу. Они танцевали и кто громче выкрикивали знакомые строчки из ее хитов.

Валерия произвела фурор на юбилейном концерте в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

- «Часики» буквально растопили сердца даже брутальных мужчин, и они пустились в пляс. Многие делали селфи на фоне сцены с артисткой и пытались показать через мессенджеры обстановку своим близким. Правда, потом сеть обвалилась, но они просто дальше наслаждались концертом. Валерия реально была превосходна, - делится эмоциями читательница «КП-Екатеринбург», побывавшая на концерте.

Валерия также отметила, что ей приятно видеть, как уральская столица с каждым годом становится все краше.

- Чувствуется, что весь город в едином порыве готов радоваться и отмечать свой юбилей. На самом деле, понимаешь, как все гордятся своим городом. Мы каждый раз приезжаем и видим, как он меняется и развивается. Мощь – это главное слово, которое ассоциируется у меня с Екатеринбургом, - добавляет Валерия.

Валерия покорила сердца сотен зрителей. Фото: Фонд святой Екатерины

Гранд-спектакль, в котором певица приняла участие, рассказал зрителям историю города и людей, создавших его. Постановку организовал Фонд святой Екатерины. В ней также выступили лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин в сопровождении камерного оркестра B-A-C-H, артисты театра «Урал Опера Балет».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Я счастлива в отношениях»: Клава Кока рассказала о новом возлюбленном. Клава Кока рассказала о новом возлюбленном (подробнее)

Историю Екатеринбурга показали в музыкальной постановке с шаманом и Шахриным. В честь 300-летия Екатеринбурга на сцене показали уникальный спектакль (подробнее)

Шахрин променял бары на репетиции, а Клава Кока зарабатывала в метро: к 300-летию Екатеринбурга звезды рассказали о жизни в родном городе. «Уральский пельмень» Вячеслав Мясников и звезда «Универа» Сергей Пиоро поделились яркими историями в День города (подробнее)

В Екатеринбурге показали, как уральцы встречали Александра I и Хрущева. В Литературном квартале Екатеринбурга прошли историческая реконструкция (подробнее)