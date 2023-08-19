Историю Екатеринбурга показали в музыкальной постановке с шаманом и Шахриным

Владимир Шахрин свои песни под классическую аранжировку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В честь 300-летия Екатеринбурга на главной праздничной сцене показали уникальный спектакль под названием «Екатеринбург. Место действия».

Зрители смотрели постановку с другого берега Исети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В постановке отражены важные исторические события города. Кроме того, для него создали современный видеоряд из жизни обычных рабочих нашего города. Так, мы будто оказываемся то в кабине водителя троллейбуса, то едем на вызов с бригадой скорой помощи.

История Екатеринбурга в танцах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Современные зарисовки переплетаются с таймлайном из прошлых веков. Так, здесь отражены истории промышленного становления уральской столицы и Нижнего Тагила.

Шаман с бубном "раскачал" зрителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сцене даже оказывались представители коренного народа Урала – манси – перед горожанами сплясал шаман с бубном. Единство народов было показано национальными танцами в соответствующих народных костюмах Республики Башкортостан, Татарстана. А в финале номера артисты станцевали вместе с русскими красавицами.

В спектакль особого изящества добавили артисты балета оперного театра. Так был показан период, когда в нашем городе жила Майя Плисецкая. В постановку вписалось выступление Владимира Шахрина в сопровождении камерного оркестра B-A-C-H.

Подражание Майе Плисецкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Со сцены Владимир Шахрин заявил жителям о том, что Екатеринбург в последние годы заметно преобразился. К зрителям он обращался не иначе, как «Мои родные». Выступление было переведено на язык жестов тифлопереводчиком для людей с особенностями здоровья.

Песни Владимира Шахрина давно стали частью истории Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

А после постановки на сцену под бурные аплодисменты вышла Валерия. Она исполнила известные миллениалам хиты «Отпусти меня», «До предела» и всеми любимые «Часики». Уральцы не могли удержаться от танцев и подпевали артистке «Черно-белый цвет».

На выступление лидеру группы "Чайф" дали десять минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спектакль собрал в себе лучшие достижения в сфере науки, культуры и искусства Свердловска и Екатеринбурга.

Историческая зарисовка из жизни Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

После спектакля на сцену вышла Валерия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург зажигал под главные хиты звезды Фото: Алексей БУЛАТОВ

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