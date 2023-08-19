В Екатеринбурге показали, как уральцы встречали Александра I и Хрущева

Вот так в реконструкции выглядел Никита Хрущев

В день 300-летия Екатеринбурга в Литературном квартале весь день показывали масштабную историческую реконструкцию, участие в которой принимали не только профессиональные актеры ТЮЗа, но и рядовые граждане.

Всего было разыграно пять сюжетов в разных точках Литквартала. Горожан-зрителей по завершении одной сценки актеры просили пройти дальше, чтобы посмотреть другую. Например, актеры показали проводы декабриста Ивана Пущина на каторгу в 1826 году. Также зрители увидели эпизод с визитом царя Александра I в Екатеринбург в 1824 году.

Горожане охотно фотографировались с участниками исторической реконструкции

- Хорошо принимаешь, Иван Никитич, - сказал актер в образе Александра I другому актеру. - Заводы казенные у тебя в исправности? Да! Депутации местных староверов передай, что дозволяю, чтобы крест на их молельном доме установлен был.

По легенде, государь тогда лично в кузнице взял молот и отковал два гвоздя. Именно этот эпизод увидели зрители – как актер в образе Александра I бьет молотом по раскаленному металлу.

Справа можно увидеть актера в образе Александра I

Из той же эпохи увидели зрители и работу тайной полиции, которая пыталась выяснить, кто в Екатеринбурге в 1829 году обманул немецкого ученого Александра фон Гумбольдта. Оказалось, никто. Тот сам, напившись местной водки, покупая топазы, случайно задорого купил простое стекло. Сцена получилась юмористическая. Зрители смеялись.

Следом горожанам показали, как в Екатеринбурге прошло первое представление городского театра в 1843 году. Ну а следом участники перешли к сцене, где разыгрывались эпизоды из советской эпохи. Актер в образе поэта Владимира Маяковского прочитал его поэму о ванне, которую он увидел в новом свердловском доме.

Эпизод с первым театральным представлением в Екатеринбурге

- И вот мне квартиру дает жилищный мой кооператив, - начал читать стихи Маяковского актер в образе. - Больше всего мне понравилось это! Это белее лунного света, удобнее, чем земля обетованная. Это, да что говорить об этом – это ванная!..

Ну а следом на сцену поднялся актер в образе Никиты Хрущева. Он под смех зрителей высказался о бане, открытой в 50-х годах на улице Первомайской.

В сценках принимали участие не только актеры ТЮЗа, но и рядовые горожане

- Здравствуйте труженики! Здравствуй его величество рабочий класс! Мощный город! И мощные здесь люди живут, - сказал актер в образе Никиты Хрущева. – Ехали мы сейчас по улице Первомайской, мимо бани. Говорят, только ее открыли – такая с тремя колоннами. Это ж излишки в архитектуре, товарищи!

Ну а закончилась историческая реконструкция концертом молодежных коллективов.

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