32-летний Франсуа учился в Уральском федеральном университете Фото: Алексей БУЛАТОВ

В самом центре Екатеринбурга рано утром, 18 августа, жестоко убили 32-летнего аспиранта Уральского федерального университета Франсуа Нджелассили , который приехал в уральскую столицу учиться и работать из Габона. Об этом «КП-Екатеринбург» стало известно из собственных источников.

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Инцидент произошел в кафе быстрого питания в здании бывшего «Рубина» на перекрестке улиц Малышева и 8 Марта. Ссоры началась со словесной перепалки между темнокожим мужчиной и группой из нескольких молодых ребят.

В какой-то момент один из парней достал острый предмет и ранил Франсуа, после чего группа молодых ребят спешно ретировалась из кафе, а пострадавший мужчина упал на пол. Ему оперативно вызвали бригаду медиков скорой помощи. 32-летний аспирант из Габона скончался в машине скорой помощи от большой кровопотери.

По всей видимости, потерпевшей по уголовному делу об убийстве станет сестра Франсуа, которая прилетела в Екатеринбург из Москвы. 19 августа она дает показания в Следственном комитете уральской столицы. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил собственный источник.

- Она живет в Москве, работает в РУДН. Убийцы все еще на свободе, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург».

В свободное время аспирант из Габона играл в футбол. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

Уроженец африканской страны учился в Екатеринбурге в УрФУ на последнем курсе аспирантуры на экономиста. По вечерам Франсуа играл в футбол, он выступал за команду уральского город Реж, позже перешел в команду Уральского федерального университета. В вузе выразили слова сочувствия и соболезнования в связи с гибелью аспиранта.

- Он давно переехал в Россию из Габона, в идеале знал русский язык. Он хорошо проявлял себя как человек, и как игрок. Внутри коллектива был одним из лидеров. Всегда всех поддерживал, давал грамотные советы, - рассказал «КП-Екатеринбург» игрок команды Ural State Warriors Максим Аксенов.

В распоряжении «КП-Екатеринбург» оказалась видеозапись момента, когда Франсуа был еще жив и его пытались спасти медики. Это последние минуты жизни аспиранта.

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