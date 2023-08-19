Африканца зарезали утром 18 августа Фото: читатель «КП»

Потерпевшей по делу об убийстве 32-летнего аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили, вероятно, станет его сестра. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ожидается, что сестра иностранца прибудет в Екатеринбург днем 19 августа и даст показания в Следственном комитете.

- Она живет в Москве, работает в РУДН. Убийцы все еще на свободе, - пояснил инсайдер «КП-Екатеринбург».

По данным «КП-Екатеринбург», Франсуа был зарезан утром 18 августа в ресторане быстрого питания. Задержать нападавших по горячим следам не удалось. В СКР пока воздерживаются от заявлений. А в вузе выразили соболезнования семье и друзьям.

Известно, что африканец учился на последнем курсе аспирантуры на экономиста. В свободное время Франсуа играл в футбол. Ранее он выступал за команду из Режа. Но потом вернулся в состав к друзьям из УрФУ.

- Я знал Франсуа около 7 лет. Он давно переехал в Россию из Габона, в идеале знал русский язык. Мы познакомились благодаря футболу в УрФУ. Вместе выступали на соревнованиях между вузами. Он хорошо проявлял себя как человек, и как игрок. Внутри коллектива был одним из лидеров. Всегда всех поддерживал, давал грамотные советы. Не верится, что беда могла произойти с таким позитивным человеком, - рассказал «КП-Екатеринбург» игрок команды Ural State Warriors Максим Аксенов.

Момент прибытия бригады скорой помощи попал на видео.

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