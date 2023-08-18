Аспирант жил в Академическом Фото: читатель «КП»

Убитый в Екатеринбурге 32-летний аспирант УрФУ Франсуа Нджелассили выступал на любительских футбольных турнирах. По словам его партнера по команде, иностранец из Габона был одним из лидеров коллектива.

По данным «КП-Екатеринбург», Франсуа был зарезан утром 18 августа на перекрестке 8 Марта – Малышева.

- Я знал Франсуа около 7 лет. Он давно переехал в Россию из Габона, в идеале знал русский язык. Мы познакомились благодаря футболу в УрФУ. Вместе выступали на соревнованиях между вузами. Он хорошо проявлял себя как человек, и как игрок. Внутри коллектива был одним из лидеров. Всегда всех поддерживал, давал грамотные советы. Не верится, что беда могла произойти с таким позитивным человеком, - рассказал «КП-Екатеринбург» игрок команды Ural State Warriors Максим Аксенов.

Согласно сайту УрФУ, Франсуа вел научную деятельность на кафедре экономики природопользования Института экономики и управления.

В СУ СКР по Свердловской области пока не комментируют случившееся.

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