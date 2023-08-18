Иностранца ударили ножом в шею Фото: читатель «КП»

В УрФУ прокомментировали убийство 32-летнего аспиранта из Габона Франсуа Нджелассили. По данным «КП-Екатеринбург», иностранца зарезали утром 19 августа на перекрестке 8 Марта - Малышева.

- Университет выражает искренние соболезнования родных и близким погибшего и воздерживается от комментариев, пока идёт официальное расследование, - пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УрФУ.

Согласно сайту вуза, Франсуа вел научную деятельность на кафедре экономики природопользования Института экономики и управления. По словам его партнера по команде, иностранец был одним из лидеров коллектива.

- Я знал Франсуа около 7 лет. Он давно переехал в Россию из Габона, в идеале знал русский язык. Мы познакомились благодаря футболу в УрФУ. Вместе выступали на соревнованиях между вузами. Он хорошо проявлял себя как человек, и как игрок. Внутри коллектива был одним из лидеров. Всегда всех поддерживал, давал грамотные советы. Не верится, что беда могла произойти с таким позитивным человеком, - рассказал «КП-Екатеринбург» игрок команды Ural State Warriors Максим Аксенов.

В СУ СКР по Свердловской области и региональном главке полиции воздержались от комментариев.

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