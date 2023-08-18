Иностранец вел научную деятельность на кафедре экономики природопользования Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 18 августа в Екатеринбурге убили 32-летнего аспиранта УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Известно, что африканца ранили ножом во время драки на улице Малышева.

- Говорят, что аспирант был в состоянии алкогольного опьянения, - сообщил инсайдер «КП-Екатеринбург.

Согласно сайту федерального вуза, Франсуа Нджелассили вел научную деятельность на кафедре экономики природопользования Института экономики и управления. Кроме этого иностранец выступал на любительских футбольных турнирах.

- Университет выражает искренние соболезнования родных и близким погибшего и воздерживается от комментариев, пока идёт официальное расследование, - пояснили «КП-Екатеринбург в пресс-службе УрФУ.

В СУ СКР по Свердловской области и региональном главке полиции воздержались от комментариев.

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