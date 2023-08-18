«Я стал для него мамой»: пристав подобрал в ДНР котенка и привез его домой в Карпинск

Котенка назвали Райан Фото: ГУФССП России по Свердловской области

Младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Карпинского отделения судебных приставов Денис исполнял служебные обязанности на территории Донецкой Народной Республики.

В один из дней несения службы он услышал душераздирающий писк под своим служебным автомобилем. Заглянув туда, он увидел крошечного котенка. Как он там оказался и где его мама, оставалось только догадываться.

- Он был буквально с пол-ладошки, только открыл глазки. Мы с ребятами по очереди дежурили у малыша, не спали ночами, выкармливали со шприца детским питанием. Я стал для него мамой, - вспоминает Денис. - Я ведь к нему привык, он же ребенок, как я могу его где-то бросить.

Денис забрал котенка к себе домой - в Карпинск. Нового члена семьи назвали Райан. Он растет умным и игривым и любвеобильным.

Этой историей поделились в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. Приставы напомнили, что 19 августа состоится международный день защиты бездомных животных.

- Ежегодно этот день проходит каждую третью субботу августа, как способ напомнить людям, что «Мы в ответе за тех, кого приручили», - добавили в ГУФССП.

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