«Укрывал ее от обстрелов»: росгвардеец из Екатеринбурга привез домой собаку, спасенную во время спецоперации

Теперь Топа живет у Сергея дома Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Отступающие подразделения ВСУ бросили на произвол судьбы служебных собак. Животные без еды и воды жили в запертых клетках, пока их не нашли в зоне проведения спецоперации сотрудники транспортного ОМОН «Топаз» Управления Росгвардии по Свердловской области.

- Изможденных животных сотрудники спецподразделения освободили, некоторое время кормили, чем могли - варили рис, макароны с тушенкой - и со временем пристроили в семьи неравнодушных местных жителей, - рассказали в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Одну собаку - самую маленькую из всех, никто не забрал. Метис Джек Рассел терьера стал везде следовать за отрядом. Особенно собачка полюбилась старшему сержанту полиции Сергею П. Он назвал ее Топой и стал оберегать.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Когда отряд стал собираться домой, Топа села в сумку для вещей Сергея, давая понять, что не хочет отпускать от себя нового хозяина. Тогда росгвардеец решился забрать ее с собой.

- Решение взять собаку с собой я принял в эту же минуту. За все время, проведенное с ней, она стала мне настоящим другом. Я укрывал ее от обстрелов и взрывов, делился с ней едой, оберегал, как мог, - поделился Сергей.

Сейчас Топа вместе с Сергеем уже в Екатеринбурге. Собака стала полноценным членом семьи росгвардейца и, несмотря на пережитый стресс, не потеряла веру в людей и охотно контактирует со всеми.

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