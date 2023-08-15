Туристы из Екатеринбурга не смогли улететь в Турцию из за неисправности самолета Red Wings

Туристов вывели из самолета уже после посадки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кольцово продолжаются проблемы у туристов, которые пытаются вылететь в Анталью. Вечером, 15 августа, прямо перед взлетом пассажиров рейса WZ-3071 авиакомпании Red Wings, вывели из самолета, где они просидели час. После чего их вернули обратно в здание аэропорта.

- Всех пассажиров, 400 человек, перед началом взлета вывели из самолета. Сейчас мы все находимся в аэропорту, ждем, когда решится проблема, - рассказывает «КП-Екатеринбург» один из туристов.

По его словам, персонал Red Wings на борту самолета сообщил о том, что лайнер вышел из строя. Сейчас над устранением проблемы работают техники.

Специалисты пытаются решить проблему с поломкой самолета Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Если сегодня техники не смогут ликвидировать неисправности, то нас расселят в гостиницу, - сообщает пассажир.

По информации онлайн-табло Кольцово, на данный момент рейс WZ-3071 задержан до 20:00 15 августа. При этом, по расписанию лайнер должен был стартовать еще в 08:30 часов утра.

Информация о рейсе. Фото: онлайн-табло Кольцово

Вылет этого рейса из Екатеринбурга в Анталью планировался на Boing-777. До этого у авиакомпании вышло из строя сразу два таких лайнера из трех имеющихся. Именно поэтому в Екатеринбурге и Анталье люди были вынуждены ожидать своего вылета почти полтора суток с 13 августа.

Все началось с задержки рейса WZ-3061 из Екатеринбурга в Турцию, вылет которого планировался на 13 августа в 07:20 часов, однако в итоге, потеряв драгоценные дни отпуска, все 400 человек вылетели уже вечером 14 августа на борту самолета авиакомпании «Икар», которая предоставила Red Wings самолет.

Почти все это время от перевозчика не было конкретных объяснений, из-за чего потерявшие терпение уральцы атаковали офис компании в Кольцово.

Спустя еще время уже из Антальи в родной Екатеринбурге вернулись застрявшие там туристы, которые почти столько же времени ожидали вылета.

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