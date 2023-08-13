Неизвестный Жуков: как маршал Победы во время «ссылки» в Свердловск гонял шары на бильярдном столе, изготовленном для императора

Стол представляет собой большую историческую ценность Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 1946 году любимец всего Союза, маршал Победы Георгий Жуков попал в опалу, став фигурантом так называемого «трофейного» дела. Большинство историков считают, что это произошло после прямого вмешательства Сталина. Мол, вождь народов начал всерьез опасаться того влияния, которое Георгий Константинович имел в войсках. Поэтому было принято решение убрать маршала Победы из столицы.

Его сняли с должности главкома сухопутных войск. Затем опального героя отправили командовать войсками Одесского округа, а позже «сослали» на Урал.

На стене рядом с бильярдным столом висит черно-белый снимок Георгия Константиновича с кием в руках Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПЕРЕВЕЗ В СВЕРДЛОВСК СЕМЬЮ И ДОРОГИЕ СЕРДЦУ ВЕЩИ

Длительное разбирательство в «трофейном» деле обернулось для Георгия Константиновича проблемами со здоровьем. Накануне поездки в Свердловск у него случился инфаркт.

12 февраля 1948 года Георгий Жуков возглавил Уральский военный округ. В Свердловске он жил до 1953 года. На Урал маршал Победы перевез свою семью, а еще взял с собой дорогие сердцу предметы. Среди них был бильярдный стол!

Георгий Жуков был любителем бильярда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Георгий Жуков настолько любил погонять шары, что дал распоряжение доставить из столицы эту махину.

СТОЛ ДЛЯ ИМПЕРАТОРА

Массивная конструкция с мраморной столешницей была произведена в ХIХ веке на фабрике «Ерыкаловъ и Ко» в Санкт-Петербурге. Фабрикант М.Н. Ерыкалов являлся одним из главных популяризаторов бильярда в России. А еще в 1834 году он выпустил в свет книгу с описанием «Пирамиды», «Алагера» и «Русской пятишаровой». Не оставил он без внимания и игры «Офицерская, «Морская» и «Гусарская», которые особенно почитались военными.

Жуков привез стол из столицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Жуковский» бильярдный стол был произведен в период с 1834 по 1840 годы фабрикой Ерыкалова – по специальному заказу для Киевской резиденции императора России и был установлен в Мариинском Дворце в Санкт-Петербурге.

Позже владельцем уникального стола стал Георгий Жуков. О том, как именно он попал к маршалу Победы, история умалчивает. Зато известно, где бильярдный стол находился последние 70 лет.

О том, что стол принадлежал маршалу Победы, напоминает табличка с гравировкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОГДА СТОЛ ПОЯВИЛСЯ В ДОМЕ ОФИЦЕРОВ

«Изготовлен в период 1834-1840 годов на Петербургской фабрике основоположника бильярда в России М.Н. Ерыкалова. В Окружном Доме офицеров установлен в период 1948-1953 годы по распоряжению командующего войсками Уральского военного округа Маршала Советского Союза Г.К. Жукова», - гласит надпись на табличке, установленной на торце бильярдного стола.

В свой «свердловский» период Жуков, как и другие начальники Уральского военного округа, проводил время не только в штабе (где сейчас расположен штаб ЦВО. – Прим.Ред.), но и в Доме офицеров (ОДО). На стене рядом с бильярдным столом до сих пор можно увидеть черно-белый снимок Георгия Константиновича с кием в руках. Фотограф запечатлел маршала Победы во время любимой игры в стенах ОДО.

Стол до сих пор пригоден для игры Фото: Алексей БУЛАТОВ

К слову, стол до сих пор в рабочем состоянии. И на нем периодически играют. Правда, эти турниры проходят без посторонних глаз. Ведь бильярдный стол находится в той части здания, куда обычно для гражданских доступ закрыт. Но для журналиста «КП-Екатеринбург» руководство ОДО сделало исключение.

Сукно пришлось заменить, а вот все остальное осталось в первозданном виде Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сукно, конечно, пришлось перетянуть. Все-таки прошло столько лет. Но во всем остальном он сохранился в том же виде, - рассказал «Комсомолке» замначальника Дома офицеров Георгий Подкорытов.

К сожалению, кий Георгия Жукова. По слухам, он также представлял собой историческую ценность и был инкрустирован слоновой костью.

За помощь в создании материала выражаем благодарность руководству ОДО в лице начальника ФГБУ «Дом офицеров Центрального военного округа» Министерства обороны РФ Андрея Зуева и его заместителя Георгия Подкорытова.

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