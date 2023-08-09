В Екатеринбурге потерялась домашняя лиса с ошейником

К жизни в условиях природы лисица не приспособлена Фото: Анастасия Лаптева

В Екатеринбурге уже третий день не могут найти домашнюю лису. Зверек по кличке Келли приехал с хозяином из зооусадьбы в Дегтярске. В воскресенье, 6 августа, лисицу повели на поводке погулять в Оброшинский парк, что на западном берегу Верх-Исетского водохранилища.

- В тот день было людно. Келли видимо от испуга оборвала поводок и ушла вглубь леса, - рассказывает «КП-Екатеринбург» хозяйка лисицы Анастасия. – Уже смеркалось, мы не смогли разглядеть направление. Три дня уже прочесываем лес, но это бесполезно.

Лисица Келли привыкла к обществу людей Фото: Анастасия Лаптева

Келли родилась в неволе. В зооусадьбу ее приобрели шесть лет назад, когда лисенку было всего 2,5 месяца. К жизни в дикой природе она не приспособлена.

- Она не адаптирована к жизни в лесу, - рассказывает Анастасия. - Зооусадьба у нас это как контактный зоопарк. У нас созданы комфортные условия для животных, но человек их не трогает. А Келли со мной в непосредственном контакте шесть лет прожила. Я с ней гуляла. Первые месяцы она вообще на руках дома жила у меня. Она привита и не агрессивна, для человека безопасна. Очень любит руки. Но сейчас в условиях стресса не факт, что она сама подойдет к человеку. На кличку не отзывается. Лисы вредные, не реагируют, когда их зовешь.

Отличить Келли от обычной лисы можно по ошейнику Фото: Анастасия Лаптева

Как отмечает хозяйка лисицы, Келли можно отличить от обычной лисы по ошейнику. Также в целом она меньше, чем среднестатистическая лиса. Тех, кто найдет лисицу, ее хозяева просят связаться с ними по номеру: 8-992-343-43-71 (Анастасия)