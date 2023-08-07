Родители погибшей дают показания в СК Фото: Андрей АБРАМОВ

Вечером 6 августа в Екатеринбурге разыгралась трагедия. В многоэтажке на улице Надеждинской погибла 17-летняя девушка, которую зарезали из ревности. По предварительным данным, все случилось во время вечеринки, которую устроила компания подростков.

Убийство из ревности 17-летней девушки в Екатеринбурге: что известно на 7 августа

Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, в убийстве 17-летней девушки на Старой Сортировке подозревают 15-летнего школьника. Он тоже присутствовал на этой вечеринке, а убийство совершил, предположительно, из ревности.

- Ударил ножом в шею. Девушка скончалась от кровопотери. Подозреваемый задержан, - рассказал инсайдер «КП-Екатеринбург».

Он добавил, что во время вечеринки подростки пили алкоголь.

Позже родные девушки рассказали «КП-Екатеринбург», что погибшая была студенткой колледжа им. Ползунова. В столицу Урала она вместе с мамой переехала около трех лет назад.

Убийство 17-летней девушки в Екатеринбурге: рассказ очевидцев, за что убили

«КП-Екатеринбург» удалось выяснить, что в вечеринке участвовали трое подростков: двое парней и 17-летняя Карина (имя изменено. - Прим. Ред.). Нам удалось пообщаться с хозяином квартиры, где произошла трагедия. Именно его сын в этот момент был вместе с Кариной и ее бой-френдом Леней (имя также изменено. - Прим. Ред.).

- Сын говорит, что они с Кариной встречались около года. Девушка якобы ему изменила. Леня как с цепи сорвался, - рассказал «КП-Екатеринбург» хозяин квартиры. – Мы с женой в это время были на даче. Нам пришла СМС о том, что девушку убивают. Мы позвонили в полицию, а сами помчались домой.

Школьник напал на подругу с молотком. Фото: источник "КП-Екатеринбург"

Подробности убийства 17-летней девушки в Екатеринбурге на 7 августа: как убийца расправился с жертвой

Мужчина рассказал, что вся квартира была в крови девушки.

– В итоге ударил ее ножом. (По данным «КП-Екатеринбург» удар пришелся в шею, - Прим. Ред.). От лица ничего не осталось. Просто ошмётки валялись. Леонид также хотел расчленить тело девушки.

При этом, по словам нашего собеседника, разъяренный парень начал угрожать расправой и своему однокласснику. Правда, потом просто решил запереть его в ванной, а сам дал деру.

Позже в СК и полиции прокомментировали случившееся. Силовики подтвердили версию о том, что убийство могло произойти на почве ревности. Также следователи сообщили, что подозреваемый подросток сознался в преступлении.