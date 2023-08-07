Родители погибшей дают показания в СК
Фото: Андрей АБРАМОВ
Вечером 6 августа в Екатеринбурге разыгралась трагедия. В многоэтажке на улице Надеждинской погибла 17-летняя девушка, которую зарезали из ревности. По предварительным данным, все случилось во время вечеринки, которую устроила компания подростков.
Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, в убийстве 17-летней девушки на Старой Сортировке подозревают 15-летнего школьника. Он тоже присутствовал на этой вечеринке, а убийство совершил, предположительно, из ревности.
- Ударил ножом в шею. Девушка скончалась от кровопотери. Подозреваемый задержан, - рассказал инсайдер «КП-Екатеринбург».
Он добавил, что во время вечеринки подростки пили алкоголь.
Позже родные девушки рассказали «КП-Екатеринбург», что погибшая была студенткой колледжа им. Ползунова. В столицу Урала она вместе с мамой переехала около трех лет назад.
«КП-Екатеринбург» удалось выяснить, что в вечеринке участвовали трое подростков: двое парней и 17-летняя Карина (имя изменено. - Прим. Ред.). Нам удалось пообщаться с хозяином квартиры, где произошла трагедия. Именно его сын в этот момент был вместе с Кариной и ее бой-френдом Леней (имя также изменено. - Прим. Ред.).
- Сын говорит, что они с Кариной встречались около года. Девушка якобы ему изменила. Леня как с цепи сорвался, - рассказал «КП-Екатеринбург» хозяин квартиры. – Мы с женой в это время были на даче. Нам пришла СМС о том, что девушку убивают. Мы позвонили в полицию, а сами помчались домой.
Школьник напал на подругу с молотком. Фото: источник "КП-Екатеринбург"
Мужчина рассказал, что вся квартира была в крови девушки.
– В итоге ударил ее ножом. (По данным «КП-Екатеринбург» удар пришелся в шею, - Прим. Ред.). От лица ничего не осталось. Просто ошмётки валялись. Леонид также хотел расчленить тело девушки.
При этом, по словам нашего собеседника, разъяренный парень начал угрожать расправой и своему однокласснику. Правда, потом просто решил запереть его в ванной, а сам дал деру.
Позже в СК и полиции прокомментировали случившееся. Силовики подтвердили версию о том, что убийство могло произойти на почве ревности. Также следователи сообщили, что подозреваемый подросток сознался в преступлении.