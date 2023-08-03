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Общество3 августа 2023 12:59

«С пушечной стрельбой»: Музей истории Екатеринбурга показал уникальные фото о том, как в прошлом отмечали День города

В Музее истории Екатеринбурга открылась выставка с уникальными фотографиями о том, как День города отмечали в прошлом
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Украшение города к 250-летию. Снимок из фондов Музея истории Екатеринбурга

Украшение города к 250-летию. Снимок из фондов Музея истории Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже 18 августа Екатеринбург отметит свое 300-летие. О том, как будет проходить праздник, мы уже рассказывали. А сейчас предлагаем вспомнить, как в прошлые десятилетия уральцы праздновали День города. Выставка уникальных ретро-фотографий, посвященных этому событию, открылась в четверг, 3 августа, в Музее истории Екатеринбурга.

Долгое время День города, как таковой в Екатеринбурге не отмечали. Снимок из фондов Музея истории Екатеринбурга

Долгое время День города, как таковой в Екатеринбурге не отмечали. Снимок из фондов Музея истории Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ВИНА И ПИВА БЕЗ ОСКУДЕНИЯ»

Самым первым Днем города в Екатеринбурге можно считать те торжества, что прошли 7 декабря 1723 года. Правда, праздновали тогда все-таки День святой Екатерины. По этому случаю в городе-крепости дали троекратный залп из пушек и мушкетов. Об этом один основатель города Василий Татищев, рассказывал другому основателю – Вильгельму де Геннину:

«В Катеринбурге с пушечной и мушкетною троекратною стрельбой и молебствовали, - писал Василий Татищев. - Потом госпожа генеральша, фицеры и управители с женами у меня в доме отобедали, тако ж довольно исчо подъячих и мастеров за другими столами, а которым мест не достало, ундер офицерам, мастерам, работникам и всем приходящим дал моего вина и пива без оскудения, а солдатам остальное от петрова дня вино»

Так выглядел Исторический сквер в 1966 году. Снимок из фондов Музея истории Екатеринбурга

Так выглядел Исторический сквер в 1966 году. Снимок из фондов Музея истории Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следующие 200 лет День святой Екатерины и был тем, что сейчас принято называть День города.

Но в XX веке все изменилось. После того, как 15 июля 1919 года из Екатеринбурга изгнали армию Колчака, новая власть стала ежегодно отмечать именно эту дату, как своеобразный день рождения города – нового, социалистического.

На месте этого куба спустя несколько лет была установлена Краснознаменная группа. Снимок из фондов Музея истории Екатеринбурга

На месте этого куба спустя несколько лет была установлена Краснознаменная группа. Снимок из фондов Музея истории Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Празднование по советской традиции ознаменовывалось производственными рекордами, пуском ответственных объектов, открытием памятников, - сообщают в Музее истории Екатеринбурга

ВПЕРВЫЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ ЛЕТОМ ЛИШЬ В 1987-М

Как объясняют сотрудники музея, традиции праздновать именно День города, в Екатеринбурге очень долгое время не было. Отмечали лишь самые круглые даты – 200-летие, 225-летие города.

УПИ в День 250-летия города. Снимок из фондов Музея истории Екатеринбурга

УПИ в День 250-летия города. Снимок из фондов Музея истории Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

А 6 ноября 1948 года в городе прошли гуляния по случаю 24-летия переименования Екатеринбурга в Свердловск. Тогда к празднику выпустили серию марок с городскими достопримечательностями.

В 1973-м к 250-летию города заложили Капсулу времени в Историческом сквере, которую вскроют уже 18 августа.

На Свердловской киностудии к 250-летию города провели кинофестиваль. Снимок из фондов Музея истории Екатеринбурга

На Свердловской киностудии к 250-летию города провели кинофестиваль. Снимок из фондов Музея истории Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как таковой «День города» в Свердловске стал праздноваться лишь с 1978 года, - рассказывают сотрудники музея. – В 1978 году, в день 255-летия города свердловские метеорологи фиксировали «ставшую традиционной ноябрьскую оттепель» и заодно знакомили читателей «Вечернего Свердловска» с материалами наблюдений за погодой в день рождения города. Так, 18 ноября 1734 года было «пасмурно, слабый западный – юго-западный ветер, 5 градусов тепла»

Закладка Капсулы времени в Историческом сквере в 1973-м. Снимок из фондов Музея истории Екатеринбурга

Закладка Капсулы времени в Историческом сквере в 1973-м. Снимок из фондов Музея истории Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правда, отмечали его с тех пор в исторический день рождения города – 18 ноября. То есть, по осени. Лишь в 1987 году власти города придумали праздновать его летом. Сделать это было решено, как объясняли тогда «по многочисленным просьбам свердловчан».

Снимок из фондов Музея истории Екатеринбурга

Снимок из фондов Музея истории Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На месте этого стадиона впоследствии построили Екатеринбург-Арену. Снимок из фондов Музея истории Екатеринбурга

На месте этого стадиона впоследствии построили Екатеринбург-Арену. Снимок из фондов Музея истории Екатеринбурга

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯЕкатеринбургу - 300 лет