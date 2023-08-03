«С пушечной стрельбой»: Музей истории Екатеринбурга показал уникальные фото о том, как в прошлом отмечали День города

Украшение города к 250-летию. Снимок из фондов Музея истории Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже 18 августа Екатеринбург отметит свое 300-летие. О том, как будет проходить праздник, мы уже рассказывали. А сейчас предлагаем вспомнить, как в прошлые десятилетия уральцы праздновали День города. Выставка уникальных ретро-фотографий, посвященных этому событию, открылась в четверг, 3 августа, в Музее истории Екатеринбурга.

Долгое время День города, как таковой в Екатеринбурге не отмечали. Снимок из фондов Музея истории Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ВИНА И ПИВА БЕЗ ОСКУДЕНИЯ»

Самым первым Днем города в Екатеринбурге можно считать те торжества, что прошли 7 декабря 1723 года. Правда, праздновали тогда все-таки День святой Екатерины. По этому случаю в городе-крепости дали троекратный залп из пушек и мушкетов. Об этом один основатель города Василий Татищев, рассказывал другому основателю – Вильгельму де Геннину:

«В Катеринбурге с пушечной и мушкетною троекратною стрельбой и молебствовали, - писал Василий Татищев. - Потом госпожа генеральша, фицеры и управители с женами у меня в доме отобедали, тако ж довольно исчо подъячих и мастеров за другими столами, а которым мест не достало, ундер офицерам, мастерам, работникам и всем приходящим дал моего вина и пива без оскудения, а солдатам остальное от петрова дня вино»

Так выглядел Исторический сквер в 1966 году. Снимок из фондов Музея истории Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следующие 200 лет День святой Екатерины и был тем, что сейчас принято называть День города.

Но в XX веке все изменилось. После того, как 15 июля 1919 года из Екатеринбурга изгнали армию Колчака, новая власть стала ежегодно отмечать именно эту дату, как своеобразный день рождения города – нового, социалистического.

На месте этого куба спустя несколько лет была установлена Краснознаменная группа. Снимок из фондов Музея истории Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Празднование по советской традиции ознаменовывалось производственными рекордами, пуском ответственных объектов, открытием памятников, - сообщают в Музее истории Екатеринбурга

ВПЕРВЫЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ ЛЕТОМ ЛИШЬ В 1987-М

Как объясняют сотрудники музея, традиции праздновать именно День города, в Екатеринбурге очень долгое время не было. Отмечали лишь самые круглые даты – 200-летие, 225-летие города.

УПИ в День 250-летия города. Снимок из фондов Музея истории Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

А 6 ноября 1948 года в городе прошли гуляния по случаю 24-летия переименования Екатеринбурга в Свердловск. Тогда к празднику выпустили серию марок с городскими достопримечательностями.

В 1973-м к 250-летию города заложили Капсулу времени в Историческом сквере, которую вскроют уже 18 августа.

На Свердловской киностудии к 250-летию города провели кинофестиваль. Снимок из фондов Музея истории Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как таковой «День города» в Свердловске стал праздноваться лишь с 1978 года, - рассказывают сотрудники музея. – В 1978 году, в день 255-летия города свердловские метеорологи фиксировали «ставшую традиционной ноябрьскую оттепель» и заодно знакомили читателей «Вечернего Свердловска» с материалами наблюдений за погодой в день рождения города. Так, 18 ноября 1734 года было «пасмурно, слабый западный – юго-западный ветер, 5 градусов тепла»

Закладка Капсулы времени в Историческом сквере в 1973-м. Снимок из фондов Музея истории Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правда, отмечали его с тех пор в исторический день рождения города – 18 ноября. То есть, по осени. Лишь в 1987 году власти города придумали праздновать его летом. Сделать это было решено, как объясняли тогда «по многочисленным просьбам свердловчан».

Снимок из фондов Музея истории Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ