В Екатеринбурге открыли новый арт-объект в форме гигантского сердца

"Сердце Екатеринбурга" открыли 3 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

На набережной Городского пруда в Екатеринбурге появился новый арт-объект. Огромное красное сердце теперь красуется недалеко от Площади 1905 года.

Скульптура так и называется, «Сердце Екатеринбурга», а подарить ее горожанам решил почетный консул Армении Нарек Спартакян в честь 300-летия уральской столицы. Официальное открытие новой достопримечательности прошло утром 3 августа.

- Это не просто кусок гранита и металла, а огненный символ Екатеринбурга, самобытного, энергичного, молодого города. Этот символ многие годы будет радовать глаз и поднимать настроение и жителям, и гостям города. Это место будет топовой фотозоной, - заявил на открытии Алексей Орлов.

Арт-объект открыли мэр Екатеринбурга омбудсмен Свердловской области и консул Армении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Консул Армении рассказывает, что на создание громадного сердца ушло несколько месяцев. Работа шла вместе с архитекторами и дизайнерами, и даже не сразу было понятно, из какого материала будет арт-объект.

- Мы его перерисовывали несколько раз, около четырех месяцев работали над форматом. Надо было, чтобы это было красиво, но и сделано из долговечных материалов. Изначально «Сердце» должно было быть из пластика, но в итоге, основание сделали из камня, а верхняя часть – алюминий, покрашенный в несколько слоев, - рассказывает Нарек Спартакян.

После открытия горожане стали фотографироваться с "Сердцем" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Угловатая форма сердца тоже выбрана не просто так. По мнению консула Армении, такие грубые элементы символизируют уральский характер. А само сердце – символ любви и чувств. Рядом с арт-объектом уже установили скамейки. За достопримечательностью будут ухаживать. Вскоре возле нее появится еще несколько скамеек.

Это не единственное сердце, которое появится в Екатеринбурге к празднованию юбилея. Ко Дню города в разных его уголках установят множество разных арт-объектов, например, «Арка влюбленных» в сквере у Кировского ЗАГСа.

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