Повторную экспертизу провели в институте имени Сербского Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Екатеринбурга Анастасию Петрову, обвиняемую в убийстве троих детей, признали невменяемой. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал ее отец Владимир Дремин. После заключения врачей следователи направили Анастасию на повторную экспертизу в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Результаты второй экспертизы пока не готовы.

- Настя пока в Москве, но скоро ее этапируют обратно в СИЗО Екатеринбурга. Для меня в действиях следствия нет ничего удивительного. Если бы первая экспертиза признала ее вменяемой, то никто бы это оспаривать не стал, - рассказал «КП-Екатеринбург» Владимир Дремин.

Трагедия произошла в ЖК «Бажовский» 26 декабря 2022 года. По данным источника «КП-Екатеринбург», полугодовалая малышка и 10-летний мальчик были задушены во сне. В качестве орудия Анастасия использовался пояс от халата. Позже она также убила 15-летнего сына. Изначально Анастасия заявляла, что «спасала детей от бесов мужа». Однако позже отреклась от признательных показаний.

По словам инсайдера «КП-Екатеринбург», после расправы Анастасия сообщила о случившемся своей матери, которая является настоятельницей монастыря в Калужской области. Родственники сообщили о странном письме в полицию. Когда дверь съемной квартиры была вскрыта, Анастасия спала на сложенных в спальне телах детей. В своих первых показаниях женщина заявляла, что «спасала детей» от бесов мужа. Примечательно, что за сутки до этого глава семьи уехал к своим родителям в Верхний Уфалей.

Ранее суд продлил Петровой срок содержания под стражей до 25 сентября.

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