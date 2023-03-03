До суда женщину отправили в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбурженку Анастасию Петрову, обвиняемую в убийстве троих детей, проверят на вменяемость. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала адвокат Татьяна Ерофеева. По версии следствия, в ночь на 26 декабря многодетная мать задушила полугодовалую дочку, а потом сыновей 10 и 15 лет.

Как стало известно «КП», после расправы Петрова написала сообщение матери, являющейся настоятельницей монастыря в Калужской области. Когда полиция вскрыла квартиру, Анастасию нашли спящей на телах детей. Недавно ей продлили арест на три месяца.

- На психолого-психиатрическую экспертизу Анастасию еще не направляли, ждем очереди, - рассказала «КП-Екатеринбург» адвокат Татьяна Ерофеева. - Она установит, осознавала ли Анастасия в полной мере фактический характер своих действий в период инкриминируемого ей преступления. У нее были противоречивые показания. 26 декабря она признавала вину в статусе подозреваемой. 27 декабря уже не признавала. Сейчас она не помнит события. Поэтому есть вопрос в том, чтобы компетентная комиссия сделала выводы после месячного наблюдения за ней в стационаре. Надеемся, что все это будет сделано профессионально и грамотно.

Отец Анастасии считает, что до невменяемого состояния ее довел муж Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если Анастасию признают вменяемой, ей будет грозить до 20 лет лишения свободы. Ранее свекровь Петровой открестилась от невестки.

- Очная ставка с мужем была. Это следственное действие, в котором снимается противоречие у сторон. Следователь усмотрел противоречие в показаниях сторон. Этим мы и занимались. Сути и содержания очной ставки сказать не могу, - добавила Татьяна Ерофеева.

Известно, что Анастасия и Вячеслав Петровы поженились в 2004 году.

В 2019 году семья переехала из Верхнего Уфалея в Екатеринбург. Анастасия работала в МУГИСО, где впоследствии заняла должность ведущего специалиста отдела по работе с казенным имуществом Департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями.

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