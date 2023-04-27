Отец Анастасии считает, что ее отравил муж Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Екатеринбурга Анастасия Петрова, которую обвиняют в убийстве троих своих детей, направили на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила адвокат Татьяна Ерофеева. Ожидается, что по итогам экспертизы будет сделано заключение о том, отдавала ли Анастасия себе отчет о своих действиях. Если ее признают вменяемой, то ей будет грозить до 20 лет лишения свободы.

- Анастасию направили на экспертизу на прошлой неделе. Пока других новостей нет, - пояснила Татьяна Ерофеева.

Страшная трагедия произошла в ЖК «Бажовский» 26 декабря. По данным «КП-Екатеринбург», полугодовалая малышка и 10-летний мальчик были задушены во сне. В качестве орудия использовался пояс от халата. Изначально Анастасия заявляла, что «спасала детей от бесов мужа». Однако позже отреклась от признательных показаний.

Анастасия занимала должность ведущего специалиста отдела по работе с казенным имуществом Департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями МУГИСО Фото: читатель «КП»

В момент убийства главы семьи не было в квартире, так как жена попросила его уйти.

- Она призналась в убийстве. Обвинила мужа, что в него «вселились бесы». Сначала убила дочку, потом 10-летнего сына. А старшего пришлось уговаривать. Долго с ним разговаривала. В итоге он согласился и не сопротивлялся, а она его задушила, - пояснил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

В свою очередь отец Анастасии винит в случившемся зятя.

- Похоже, у них дело дошло до развода. Не могу только понять, по чьей инициативе. Или по его дурости, или Настя не захотела с дьяволом жить. А когда развод – 80% имущества пойдет на содержание детей и еще 50% дохода на алименты. Он детей очень любил и решил прикончить жену. А каким способом? У меня создалось впечатление, что он дал ей смертельную дозу мочегонных. В этом состоянии, когда кровь густеет и нарушается питание мозга, теряется рассудок. А потом наступает смерть. Вот она в этом состоянии детей и убила, - считает отец обвиняемой Владимир Дремин

В феврале суд продлил Анастасии срок содержания под стражей до 26 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК «Убийство двух и более малолетних». Если Анастасию Петрову признают вменяемой, то ей будет грозить до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что детей похоронили на родине отца – в Верхнем Уфалее.