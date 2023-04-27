Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия
Эксклюзив kp.rukp.ru
27 апреля 2023 7:12

«Бесноватая» мать из Екатеринбурга, обвиняемая в убийстве троих детей, оказалась в психбольнице

В течение месяца Анастасия Петрова будет проходить экспертизу, которая установит, является ли она вменяемой
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Отец Анастасии считает, что ее отравил муж

Отец Анастасии считает, что ее отравил муж

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Екатеринбурга Анастасия Петрова, которую обвиняют в убийстве троих своих детей, направили на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила адвокат Татьяна Ерофеева. Ожидается, что по итогам экспертизы будет сделано заключение о том, отдавала ли Анастасия себе отчет о своих действиях. Если ее признают вменяемой, то ей будет грозить до 20 лет лишения свободы.

- Анастасию направили на экспертизу на прошлой неделе. Пока других новостей нет, - пояснила Татьяна Ерофеева.

Страшная трагедия произошла в ЖК «Бажовский» 26 декабря. По данным «КП-Екатеринбург», полугодовалая малышка и 10-летний мальчик были задушены во сне. В качестве орудия использовался пояс от халата. Изначально Анастасия заявляла, что «спасала детей от бесов мужа». Однако позже отреклась от признательных показаний.

Анастасия занимала должность ведущего специалиста отдела по работе с казенным имуществом Департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями МУГИСО Фото: читатель «КП»

Анастасия занимала должность ведущего специалиста отдела по работе с казенным имуществом Департамента по управлению государственным имуществом, предприятиями и учреждениями МУГИСО Фото: читатель «КП»

В момент убийства главы семьи не было в квартире, так как жена попросила его уйти.

- Она призналась в убийстве. Обвинила мужа, что в него «вселились бесы». Сначала убила дочку, потом 10-летнего сына. А старшего пришлось уговаривать. Долго с ним разговаривала. В итоге он согласился и не сопротивлялся, а она его задушила, - пояснил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

В свою очередь отец Анастасии винит в случившемся зятя.

- Похоже, у них дело дошло до развода. Не могу только понять, по чьей инициативе. Или по его дурости, или Настя не захотела с дьяволом жить. А когда развод – 80% имущества пойдет на содержание детей и еще 50% дохода на алименты. Он детей очень любил и решил прикончить жену. А каким способом? У меня создалось впечатление, что он дал ей смертельную дозу мочегонных. В этом состоянии, когда кровь густеет и нарушается питание мозга, теряется рассудок. А потом наступает смерть. Вот она в этом состоянии детей и убила, - считает отец обвиняемой Владимир Дремин

В феврале суд продлил Анастасии срок содержания под стражей до 26 мая

В феврале суд продлил Анастасии срок содержания под стражей до 26 мая

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК «Убийство двух и более малолетних». Если Анастасию Петрову признают вменяемой, то ей будет грозить до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что детей похоронили на родине отца – в Верхнем Уфалее.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛМать убила троих детей