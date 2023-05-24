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Происшествия24 мая 2023 7:40

Мать, обвиняемую в убийстве троих детей, оставили в СИЗО до осени

Сейчас екатеринбурженка Анастасия Петрова проходит психолого-психиатрическую экспертизу
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Если ее признают вменяемой, то Анастасии будет грозить до 20 лет заключения

Если ее признают вменяемой, то Анастасии будет грозить до 20 лет заключения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбурженке Анастасии Петровой продлили срок содержания под стражей до 25 сентября. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. По версии следствия, в ночь на 26 декабря 37-летняя инспектор МУГИСО расправилась с полугодовалой дочкой. А также задушила поясом от халата сыновей 10 и 15 лет.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», после расправы Анастасия сообщила о случившемся своей матери, которая является настоятельницей монастыря в Калужской области. Родственники сообщили о странном письме в полицию. Когда дверь съемной квартиры была вскрыта, Анастасия спала на сложенных в спальне телах детей. В своих первых показаниях женщина заявляла, что «спасала детей» от бесов мужа. Примечательно, что за сутки до этого глава семьи уехал к своим родителям в Верхний Уфалей.

- Она призналась в убийстве. Обвинила мужа, что в него «вселились бесы». Сначала убила дочку, потом 10-летнего сына. А старшего пришлось уговаривать. Долго с ним разговаривала. В итоге он согласился и не сопротивлялся, а она его задушила, - рассказывал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Сейчас Анастасия Петрова проходит психолого-психиатрическую экспертизу. По словам ее отца, результаты станут известны в начале июня. Если женщину признают вменяемой, то ей будет грозить до 20 лет лишения свободы. Напомним, что похожая история произошла весной на Сортировке. Местная жительница Наталья убила двух сыновей. А потом свела счеты с жизнью.

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