Если ее признают вменяемой, то Анастасии будет грозить до 20 лет заключения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбурженке Анастасии Петровой продлили срок содержания под стражей до 25 сентября. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. По версии следствия, в ночь на 26 декабря 37-летняя инспектор МУГИСО расправилась с полугодовалой дочкой. А также задушила поясом от халата сыновей 10 и 15 лет.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», после расправы Анастасия сообщила о случившемся своей матери, которая является настоятельницей монастыря в Калужской области. Родственники сообщили о странном письме в полицию. Когда дверь съемной квартиры была вскрыта, Анастасия спала на сложенных в спальне телах детей. В своих первых показаниях женщина заявляла, что «спасала детей» от бесов мужа. Примечательно, что за сутки до этого глава семьи уехал к своим родителям в Верхний Уфалей.

- Она призналась в убийстве. Обвинила мужа, что в него «вселились бесы». Сначала убила дочку, потом 10-летнего сына. А старшего пришлось уговаривать. Долго с ним разговаривала. В итоге он согласился и не сопротивлялся, а она его задушила, - рассказывал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Сейчас Анастасия Петрова проходит психолого-психиатрическую экспертизу. По словам ее отца, результаты станут известны в начале июня. Если женщину признают вменяемой, то ей будет грозить до 20 лет лишения свободы. Напомним, что похожая история произошла весной на Сортировке. Местная жительница Наталья убила двух сыновей. А потом свела счеты с жизнью.

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