Васильеву, устроившему смертельное ДТП в центре Екатеринбурга, заменили наказание на принудительные работы

Владимиру Васильеву заменили неотбытую часть наказания на исправительные работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 26 июля, стало известно, что в мае служители Фемиды вернулись к делу художника Владимира Васильева, устроившего аварию на улице Малышева четыре года назад. Ранним утром 4 августа 2019 года вместе со своим другом он на большой скорости ехал по центру Екатеринбурга и врезался в машины, стоявшие на перекрестке. В итоге два человека, сидевших в них, скончались на месте происшествия.

Авария произошла рано утром 4 августа 2019 года Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пострадал и сам Владимир Васильев. Его арестовали только после выписки из больницы. В марте 2021 года Ленинский районный суд приговорил его к 9 годам 3 месяцам лишения свободы, но затем это решение отменили, а дело отправили на повторное рассмотрение. В январе 2022 года Свердловский областной суд вынес новое решение – 8 лет и 11 месяцев колонии общего режима. Но, похоже, и этот вид наказания ему отбывать целиком не придется. Как стало известно «КП-Екатеринбург», Верхотурский районный суд заменил ему неотбытую часть наказания на принудительные работы.

- 2 мая 2023 года определением Верхотурского районного суда было удовлетворено ходатайство адвоката осужденного Васильева Владимира о замене неотбытой части наказания на более мягкую в виде принудительных работ, - сообщают в пресс-службе Свердловского областного суда. - Заменена неотбытая часть наказания 3 года 11 месяцев 21 день на принудительные работы с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Постановление не обжаловалось и вступило в законную силу.

По предварительной информации, его перевели в один из исправительных центров республики Чувашия. Родственники погибших людей не знали о том, что Владимиру Васильеву заменяют меру наказания.

- Потерпевшая сторона не была извещена о решении в Верхотурского районного суда, - прокомментировал «КП-Екатеринбург» представитель родственницы одного из погибших мужчин Андрей Володин. - В ближайшее время мы будем добиваться ознакомления с этим решением, чтобы в дальнейшем его обжаловать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скорость до 150 км/ч, подмена мочи и два трупа: что нужно знать о ДТП на Малышева за сутки до приговора Васильеву

Уже завтра Ленинский суд огласит решение по одному из самых резонансных дел последнего времени (Подробнее)

Суд поставил точку в деле о смертельной аварии, которую устроил сын полковника Росгвардии

4 августа 2019 года Владимир Васильев погубил таксиста и его пассажира (Подробнее)

«Лихачил ли Вова? Я не помню – был слишком пьян»: появилась расшифровка допроса друга Васильева, который устроил смертельное ДТП на Малышева

В момент аварии 23-летний Глеб Березкин находился на пассажирском сидении рядом с водителем (Подробнее)