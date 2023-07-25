Какая ипотека в Екатеринбурге выгоднее: на квартиру или свой дом

Фото: Олег ЗОЛОТО

Для жителей Екатеринбурга покупка квартиры всегда считалась радостным и даже престижным событием, а вот строительство своего дома еще несколько лет назад чаще всего означало, что жить придется в поселке без инфраструктуры, — завидовали таким смельчакам единицы. Кроме того, квартиру можно было купить в ипотеку, а дом — нет. Но после пандемии люди потянулись к природе, стремясь к безопасности и комфорту, а государство повернулось лицом к рынку загородной недвижимости — появились новые ипотечные продукты для «частников». Так что теперь выбор между квартирой и домом стал далеко не таким однозначным — как в плане удобства, так и с точки зрения финансов. Не стоит забывать, что большинство сделок на рынке недвижимости сегодня совершается с привлечением заемных средств, и это тоже важно учитывать.

Вместе с экспертами сервиса недвижимости Домклик от Сбера мы сравнили кредитные программы и ставки, чтобы разобраться: какой вариант недвижимости будет выгоднее с оглядкой на ипотеку.

Фото: Домклик

КВАРТИРА

Екатеринбург в последние годы все чаще занимает почетные места в различных рейтингах комфортных городов России. И это понятно: столица Урала сочетает в себе отличные возможности для работы, развития, отдыха и занятий спортом. Вот и недавно наш город попал в топ-10 лидеров страны по уровню качества жизни — это результаты исследования Финансового университета при Правительстве РФ.

Так что приобретение недвижимости в Екатеринбурге можно назвать не только успешным решением квартирного вопроса, но и хорошим вложением денег.

Лучшими районами для новоселья считаются Ленинский, Октябрьский, Чкаловский, Верх-Исетский, Орджоникидзевский. Выбирая между новостройкой и вторичкой, имейте в виду, что квартиры в строящихся домах стоят дороже, чем объекты «от хозяина»: 129 и 112,3 тысячи рублей за «квадрат» соответственно, по данным Домклик за июль этого года.

Различаются не только цены, но и условия ипотеки. Особенно после того, как Сбер до конца лета уменьшил ставки по льготным программам на новостройки. «Господдержку» на квартиру теперь можно взять от 7,4%, «Семейную ипотеку» — от 5,4%, а «IT-ипотеку» — от 4,1%.

Ставки по кредитам на приобретение вторичного жилья выше: в Сбере они начинаются от 10,9%. С другой стороны, повторимся, стоимость таких квартир ниже, а с собственниками вторички можно торговаться. Кроме того, недавно тот же Сбер уменьшил размер минимального первоначального взноса в этом сегменте рынка с 15 до 10%, а это тоже может повлиять на окончательное решение.

Фото: Shutterstock

И, наконец, недавно аналитики сервиса Домклик изучили размер средних ипотечных платежей в разных регионах России, чтобы узнать, какую сумму ежемесячно отдают банку новоселы в «натуральном выражении». Так вот, Свердловская область оказалась в той части списка, где вторичка обходится дешевле: за нее наши ипотечники платят в среднем 25 тысяч рублей в месяц. А за «Господдержку» и «Семейную» — 29 и 26 тысяч.

Самая мудрая стратегия, если вы решились на покупку квартиры, — просчитывать каждый вариант индивидуально, с учетом стоимости жилья, подходящей именно вам ипотечной программы, ее ставок и прочих условий. Сделать это можно онлайн, с помощью ипотечного калькулятора Домклик.

Чусовской тракт, Екатеринбург. Фото: Домклик

ДОМ

Во время пандемии ковида продажи домов в Екатеринбурге заметно прибавили оборотов. Когда нет соседей сверху и снизу, в любое время можно выйти во двор и подышать свежим воздухом, есть возможность завести сразу несколько домашних питомцев, и нет никаких проблем с парковкой, жизнь кажется намного приятнее. Да и планировать пространство в частном доме интереснее: перестраивай комнаты, пристраивай летнюю кухню, а хочешь — преврати огород в бассейн.

Самый большой выбор домов сегодня предлагается на Тюменском тракте, чуть меньше — в направлении Московского. Много интересных поселков расположено на Чусовском тракте. Можно взять готовый коттедж или построить свой.

Спрос на покупку и строительство домов активно поддерживается госпрограммами — в первую очередь это «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека». В Сбере льготный кредит можно взять на покупку участка с дальнейшим строительством дома — с помощью подрядчика или своими силами, а также на ИЖС на уже имеющейся земле. Или купить на эти средства готовый дом с землей у юрлица.

Доступна любителям индивидуального жилья и «Ипотека для IT» от Сбера: по ней действуют, пожалуй, самые выгодные условия — от 4,1% на покупку дома у юрлица или ИП, или на строительство дома с аккредитованным подрядчиком.

Ставки по «Господдержке» и «Семейной ипотеке» на приобретение дома совпадают с «процентами» при покупке квартиры: «Господдержка» — от 7,4%, «Семейная» — от 5,4%. А вот тем, кто готов строить коттедж мечты с нуля, кредит обойдется чуть дешевле: от 7,3% и 5,3% соответственно. И, опять же, просчитать все варианты поможет ипотечный калькулятор.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КАКАЯ ИПОТЕКА ВЫГОДНЕЕ?

Если судить исключительно по размеру ставок, то надо строить дом или брать новостройку (или идти в программисты), если по сумме ежемесячного платежа — покупать квартиру на вторичке, если хочется «квадрат» подешевле — выбирать готовый дом (здесь цифры крутятся вокруг 70–80 тысяч рублей)… Но, как мы уже выяснили, даже в плане финансов сделать единственно правильный выбор без учета ВСЕХ обстоятельств очень сложно.

А ведь есть еще нематериальные факторы. Например, если речь идет о строительстве дома, то в него придется вложить немало времени и нервов. Кроме того, до завершения стройки надо будет не только платить ипотеку, но и арендовать другое жилье — собственно, как и при выборе квартиры в еще не сданной многоэтажке.

Еще один нюанс, о котором редко вспоминают, но который важно учитывать. Если вы покупаете в ипотеку квартиру в новостройке, документы поможет подготовить застройщик, и вы сможете получить одобрение банка в срок от 5 минут до одного дня. При выборе квартиры на вторичном рынке одобрение может занять 3–5 рабочих дней. В отличие от новостройки, у такого жилья есть история, и ее важно проверить.

Если же вы нацелились на дом, тут все немного сложнее. Заявление на кредит для покупки конкретного коттеджа банк может рассматривать от 7 до 14 рабочих дней (а вдруг ваш продавец нацелен только на срочную продажу?). Почему так происходит, можно узнать здесь.

Поэтому вывод такой: считаем все варианты, а при окончательном решении отталкиваемся не только от размера ставок и стоимости недвижимости, но и от собственного образа жизни и возможностей.

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