На Алтае перевернулся грузовик с туристами из Екатеринбурга, один из пассажиров погиб

Среди пострадавших есть дети. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

В Горном Алтае грузовик, в котором ехали 16 туристов из Екатеринбурга, попал в аварию. Сообщение о ЧП спасатели получили 25 июля в 8:58.

- Группа туристов из Екатеринбурга следовала на грузовике на Каракольские озера. В горной труднодоступной местности автомобиль перевернулся, - рассказали в ГУ МЧС по Республике Алтай.

Туристы из Екатеринбурга отправились на Каракольские озера. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

Также в ведомстве сообщили, что группа ехала на автомобиле ГАЗ – 66. Судя по фотографиям с места ЧП, пассажиров перевозили в кузове грузовика.

- В аварии 11 из 16 пассажиров получили травмы, из них шестеро детей. К сожалению, один человек погиб, - уточнили в МЧС.

Пострадавших увезли в больницу. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

Как пишут наши коллеги из «КП-Новосибирск», о фирме, организовавшей данную поездку, местные гиды отзываются нелестно. Они говорят, что в прошлом году у этой компании уже было ДТП в этом же районе. Тогда пострадал один человек.

- Эта поездка стоила от 2900 на человека. У фирмы есть своя база на озерах, туристов завозили туда. Фирма экономила, выбирала неопытных водителей-гидов, - рассказал «КП-Новосибирск» экскурсовод, попросивший не указывать его имя.

Пассажиры сидели в кузове. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России

По данным СУ СКР по Республике Алтай, в аварии погибла женщина. По предварительным данным, водитель также выполнял функции гида.

В МЧС России сообщают, что туристы пренебрегали основными правилами безопасности. Они не регистрировали свою поездку в МЧС, не выбрали профессиональных гидов, а также не использовали проверенный транспорт.

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