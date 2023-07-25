Изменения позволят жителям и гостям уральской столицы легче ориентироваться в маршрутах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сменятся номера семи троллейбусных маршрутов. Об этом горожан предупредили в мэрии. Нововведение вступит в силу с 1 августа.

- Гортранс решает задачу по приведению нумерации общественного транспорта уральской столицы к сквозной: все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, а троллейбусы - с 25 по 39, - объяснили в администрации города.

Ожидается, что это позволит жителям и гостям уральской столицы легче ориентироваться в маршрутах курсирующих по городу машин.

Так, маршрут № 20 станет маршрутом № 25, маршрут № 3 станет маршрутом № 26, маршрут № 11 станет маршрутом № 27, маршрут № 14 станет маршрутом № 28, маршрут № 1 станет маршрутом № 31, маршрут № 4 станет маршрутом № 34, маршрут № 6 станет маршрутом № 36.

В мэрии отметили, что для того, чтобы помочь жителям Екатеринбурга сориентироваться в изменениях, был создан телеграм-бот, который предоставляет информацию о каждом маршруте городского транспорта.

Напомним, что с 1 декабря троллейбус № 7 стал курсировать под номером 37, № 8 под № 38, № 10 получил № 30, № 12 стал № 32, № 15 изменили № 35, а № 17 стал ездить под № 29.

О том, что маршруты общественного транспорта в Екатеринбурге перенумеруют стало известно во второй половине октября 2022 года. Тогда же в мэрии уточнили, что эта мера стала необходимой.

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