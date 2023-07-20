В Нижнем Тагиле во время обрушения крыши в колонии погиб рабочий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время ремонта крыши производственного здания Исправительной колонии № 5 произошло обрушение, в результате которого умер рабочий. Мужчина упал с большой высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью. Инцидент произошел днем 20 июля в Нижнем Тагиле.

- По предварительным данным, это бригада монтажников местного строительного коммерческого предприятия, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Известно, что в бригаде было четыре человека. Один сотрудник за несколько минут до ЧП ушел в другую часть здания, один получил множественные переломы и находится в больнице на срочной операции, а третий - под завалами.

- Среди сотрудников исправительного учреждения, а также среди осуждённых, отбывающих наказание в исправительной колонии, пострадавших нет, - сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

Мужчину, который сейчас находится в больнице, в первые минуты после обрушения достали сотрудники ИК-5 из-под завалов. Они оперативно вызвали скорую помощь о оповестили сотрудников МЧС и МВД.

- Следственным комитетом возбуждено уголовное дело о гибели рабочего в результате обрушения крыши цеха на территории исправительной колонии, - сообщил и.о. руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Анатолий Надбитов.

Наказанием за совершение этого преступления предусматривается лишение свободы сроком до пяти лет. На место происшествия выезжала следственная группа в составе следователей и криминалистов СКР. В ходе расследования будут выяснены все причины ЧП.

- Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека), - сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Прокуратура даст правовую оценку соблюдению ответственными лицами требований законодательства при проведении строительных работ, в том числе на предмет охраны труда.

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