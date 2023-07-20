Организаторы триатлона в Екатеринбурге заверили, что пробы воды позволяют провести заплыв в Городском пруду

Водный этап начнется на акватории Городского пруда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 21 по 22 июля впервые пройдут соревнования по триатлону IRONSTAR. Они будут включать в себя плавание, бег и велогонки.

Фестиваль спорта пройдет в нескольких форматах. Помимо самого триатлона, состоится забег для женщин IRONLADY, забег для детей STARKIDS, а также заплыв на одну и несколько морских миль. Интересно, что организаторы решили провести водный этап на акватории Городского пруда. Организаторы отмечают, что никакой опасности для атлетов в этом нет. По их словам, качество воды не принесет вреда здоровью.

- Плавать в Городском пруду безопасно, потому что совместно с мэрией города мы провели огромную работу по исследованию воды. Мы брали пробы зимой, а с апреля стали делать это ежемесячно. На данный момент все анализы показывают то, что вода соответствует правилам проведения соревнований по триатлону, - успокоил генеральный директор соревнований по триатлону IRONSTAR Владимир Шейкин.

По его словам, команда фестиваля уже успела лично опробовать воду. В их числе и спортивный директор IRONSTAR.

Заплывы пройдут на акватории Городского пруда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основная часть фестиваля состоится в субботу, 22 июля. А накануне - в пятницу - пройдут заплывы на открытой воде. В этот же день женщины побегут пять километров. Детский забег также пройдут вечером 21 июля. Юные участники до шести лет пробегут 500 метров, а дети до 12 лет – километр.

- На данный момент всего зарегистрировано на всех форматах около 1300 участников. По триатлону у нас будет две дистанции, первая - IRONSTAR 113. На ней спортсмены преодолеют 1,9 километров плавания, 90 километров велогонки и 21 километр бега. Доступная дистанция – SPRINT, это 750 метров плавания, 20 километров велогонки и пять километров бега, - рассказывает Владимир Шейкин.

Триатлон включает в себя плавание, велогонку и бег Фото: Алексей БУЛАТОВ

На плавании будет выступать мастер спорта международного класса по триатлону Андрей Брюханков. Также в соревнованиях примут участие параатлеты. Центральной площадкой старта и финиша дистанций, а также транзитной зоной выбран стадион Динамо.

Ради соревнований в центре Екатеринбурга перекроют несколько улиц. В их числе улица Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта, Толмачева от проспекта Ленина до улицы Царской и другие.

Напомним, соревнования фестиваля IRONSTAR, которые проходили в Самаре, закончились трагедией для спортсмена из Екатеринбурга. Состязания прошли 17 июня, опытный триатлонист Андрей Смагин спрыгнул с баржи и больше не вынырнул. Об этом рассказывали в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Представители фестиваля считали, что это был несчастный случай: спортсмен мог не выдержать нагрузок на организм. Кроме того, другие участники заплыва на Волге сообщали «КП-Екатеринбург», что водный этап был опасен и наиболее сложным. Виной стали сильный ветер, течение и буи.

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