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НовостиОбщество17 июля 2023 19:33

Из-за соревнований по триатлону в Екатеринбурге перекроют несколько улиц

Состязание пройдет 22 июля
Анжелика УФИМЦЕВА
Из-за соревнований по триатлону в Екатеринбурге перекроют несколько улиц

Из-за соревнований по триатлону в Екатеринбурге перекроют несколько улиц

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Соревнования по триатлону в Екатеринбурге пройдут 22 июля и в связи с этим перекроют некоторые участки дорог. Администрация Екатеринбурга сообщает, что движение будет закрыто в следующих районах улиц:

Список перекрытий

Список перекрытий

Также, в этот же день, будет запрещена парковка на площади 1905 года с 00:00 до 23:00, и запрещена продажа алкоголя с 08:00 до 14:00 в границах перечисленных улиц.

Напоминаем, в Екатеринбурге больше чем на год перекроют улицу Антона Валека. Транспорт не сможет проехать по участку дороги до 15 августа 2024 года. Об этом сообщили в администрации города.