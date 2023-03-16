Как принять участие в гонке IRONSTAR в Екатеринбурге в 2023 году

В Екатеринбург съедутся триатлонисты со всей России. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В честь 300-летия Екатеринбурга город принимает у себя российский фестиваль спорта IRONSTAR. Отбор участников начался еще в марте. В Екатеринбурге запланированы спринт по триатлону, велогонки, соревнования по плаванию на открытой воде, детские и женские соревнования по триатлону.

Фестиваль IRONSTAR в Екатеринбурге: дата, дисциплины и этапы, дистанции, как стать участником, стоимость участия

Фестиваль IRONSTAR в Екатеринбурге в 2023 году: даты

В Екатеринбурге фестиваль спорта IRONSTAR пройдет 21 и 22 июля 2023 года.

Фестиваль IRONSTAR в Екатеринбурге в 2023 году: дисциплины и этапы

IRONSTAR SPRINT EKATERINBURG - 2023 – для любителей на спринтерской дистанции: 750 м - плавание, 20 км - велогонка, 5,25 км - бег. Участники пройдут плавательный этап в акватории Городского пруда, велоэтап по центральным городским улицам и федеральной трассе Ново-московского тракта с незначительным перепадом высот и беговой этап — вдоль набережной Городского пруда, без набора высоты.

IRONSTAR 113 EKATERINBURG - 2023 – для любителей на «полужелезной» дистанции: 1,93 км - плавание, 90 км - велогонка, 21 - км бег. Участники пройдут плавательный этап в акватории Городского пруда, велоэтап по центральным городским улицам и федеральной трассе Ново-московского тракта с незначительным перепадом высот и беговой этап — вдоль набережной Городского пруда, без набора высоты.

IRONLADY — женские забеги, которые мы проводим накануне соревнований по триатлону IRONSTAR на 5 км.

STARKIDS – детские забеги для участников от 0 до 12 лет. Дистанции: 500 м и 1000 м. Проходит накануне соревнований по триатлону IRONSTAR.

SWIMSTAR ONE MILE EKATERINBURG - 2023 – соревнования по плаванию на открытой воде на дистанции 1 морская миля (1,852 км).

SWIMSTAR DOUBLE MILE EKATERINBURG - 2023 – соревнования по плаванию на открытой воде на уникальной дистанции дабл-миля (3,704 км).

Фестиваль IRONSTAR в Екатеринбурге в 2023 году: маршруты

Все маршруты опубликованы на сайте фестиваля спорта в форме географических карт, центр соревнований, расположение в акватории Городского пруда.

Фестиваль IRONSTAR в Екатеринбурге в 2023 году: кто может быть участником

Участниками STARKIDS могут стать дети в возрасте от 0 до 12 лет.

В IRONSTAR SPRINT, IRONLADY, SWIMSTAR ONE MILE, SWIMSTAR DOUBLE MILE участвовать могут от спортсмены-любители от 16 лет и даже старше 80 лет.

В гонке по триатлону IRONSTAR 113 могут участвовать спортсмены старше 18 лет.

Фестиваль IRONSTAR в Екатеринбурге в 2023 году: формы участия

В IRONLADY, STARKIDS, SWIMSTAR ONE MILE и SWIMSTAR DOUBLE MILE запланировано индивидуальное участие.

В IRONSTAR SPRINT и IRONSTAR 113 есть три формы участия: индивидуальное, эстафетные женские, мужские и смешанные команды, паратриатлеты для индивидуального и группового участия.

Фестиваль IRONSTAR в Екатеринбурге в 2023 году: стоимость участия

Для детей стоимость участия в забеге стоит 1250 рублей.

Для женщин стоимость участия в забеге стоит 2250 рублей.

Для индивидуального заплыва на одну милю билет стоит 3750 рублей.

Для индивидуального заплыва на дабл-милю билет стоит 4250 рублей.

Индивидуальное участие в спринте стоит 11 250 рублей, в эстафете – 13 750 рублей.

Индивидуальное участие в спринте 113 стоит 20 000 рублей, в эстафете – 16 250 рублей.

Фестиваль IRONSTAR в Екатеринбурге в 2023 году: требования к документам

Удостоверение личности

Медицинская справка

Лицензия ФТР

Доверенность, если участник поручил забрать его стартовый пакет третьему лицу