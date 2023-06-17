В Самаре на соревнованиях погиб спортсмен из Екатеринбурга

СКР проводит проверку на месте гибели уральца. Фото: пресс-служба МСУТ СКР

Утром 17 июня во время проведения соревнований по триатлону на реке Волга в Самаре погиб 37-летний спортсмен из Екатеринбурга. Мужчина прыгнул с баржи в воду напротив Первомайского спуска, и больше не вынырнул.

- В результате поисково-спасательных мероприятий мужчины обнаружен мертвым по причине утопления, - сообщают в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства гибели жителя Екатеринбурга, опрашивают очевидцев, готовятся назначить медицинские экспертизы.

- По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - заявили в СКР.

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