«Не справился с нагрузками»: организаторы соревнований рассказали, как погиб на Волге пловец из Екатеринбурга

Андрей Смагин погиб во время соревнований по триатлону. Фото: соцсети Андрея Смагина

Организаторы соревнований по триатлону в Самаре, которые закончились трагедией, прокомментировали гибель уральского спортсмена. Андрей Смагин утром 17 июня спрыгнул с баржи напротив Первомайского спуска, после чего уже не вынырнул. Представители фестиваля спорта Ironstar уверены, что это был несчастный случай.

- По предварительным версиям, 37-летний спортсмен из Екатеринбурга не справился с нагрузками во время прохождения водной дистанции. Триатлон - вид спорта, связанный с высокими физическими нагрузками. Отметим, для атлета это был не первый старт, он являлся опытным участником, - объяснил «КП-Екатеринбург» генеральный директор Ironstar Владимир Шейкин.

По его словам, перед выходом на старт все атлеты проходят медицинскую комиссию, после которой получают справку о допуске к состязаниям. За девять лет проведения соревнований для команды Ironstar это первый несчастный случай.

- Все службы безопасности сработали оперативно и предприняли необходимые меры по спасению атлета. Но, к сожалению, спасти молодого человека не удалось. В ближайшее время мы получим официальную информацию о причинах смерти участника. Со своей стороны, близким погибшего мы окажем полное содействие во всех вопросах, связанных со сложившейся ситуацией, скорбим вместе с ними, - заключил Владимир Шейкин.

Спортсмены, знающие погибшего Андрея Смагина, отмечали, что водный этап соревнований на Волге был трудным. Об этом говорили спортсмены на финише в онлайн трансляции.

Андрей Смагин вел активный образ жизни и был опытным спортсменом. Фото: соцсети Андрея Смагина

При этом, у погибшего был достаточно внушительный опыт в триатлоне. Близкие знакомые рассказывали, что этим спортом он увлекался около десяти лет. К тому же, регулярно участвовал в веломарафонах, а зимой катался на сноуборде.

- Спорт был для него как хобби, мы с ним знакомы семь лет, и когда я его узнал, он уже занимался триатлоном, опыт большой, плавать умел хорошо. Он по характеру очень добрый, остались жена и ребенок, - поделился с «КП-Екатеринбург» один из близких знакомых погибшего.

Основной деятельностью для Андрея Смагина был бизнес. У него остались жена и маленький ребенок.

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