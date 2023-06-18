«Остались жена и ребенок»: что известно о погибшем на Волге спортсмене из Екатеринбурга

Сергей Смагин вел активный образ жизни. Фото: соцсети Андрея Смагина

Утром 17 июня во время соревнований по триатлону погиб 37-летний екатеринбуржец Андрей Смагин. Мужчина прыгнул с баржи напротив Первомайского спуска и больше не вынырнул. Случившуюся трагедию прокомментировали в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

- В результате поисково-спасательных мероприятий мужчина был обнаружен мертвым. Предварительная причина смерти – утопление, - уточнили в пресс-службе СКР на транспорте.

Андрей Смагин увлекался многими видами спорта. Фото: соцсети Андрея Смагина

Знакомые и друзья Андрея рассказывают, что уралец вел активный образ жизни. Триатлоном он увлекался около 10-ти лет.

- Спорт был для него как хобби, мы с ним знакомы семь лет, и когда я его узнал, он уже занимался триатлоном, опыт большой, плавать умел хорошо. Он по характеру очень добрый, остались жена и ребенок, - поделился с «КП-Екатеринбург» один из близких знакомых погибшего.

Как говорят другие спортсмены, водный этап минувших соревнований на Волге был особенно сложный. Возможно, спортсмен не выдержал физической нагрузки.

- Предположений о случившимся строить не буду, будем ждать, что скажут суд. мед. эксперты. Знаю точно, что водный этап вчера на старте был не простым, об этом говорили ребята на финише в онлайн трансляции, - отметила спортсменка из Екатеринбурга, знавшая Андрея лично.

В зимнее время Андрей Смагин катался на сноуборде. Фото: Андрей Смагин

Триатлон – не единственный спорт, которым увлекался Андрей Смагин. Помимо этого, он регулярно принимал участие в веломарафонах, в том числе на большие дистанции, в зимнее время – катался на сноуборде.

Друзья отмечают, что основной род деятельности для Андрея был бизнес. По данным сервиса «Руспрофиль», он являлся директором компании «Мебелекс», деятельность которой связана с оптово-розничной торговлей неотъемлемых составляющих кухонь.

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