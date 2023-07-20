По прогнозам синоптиков, в августе на Урал может вернуться 30-градусная жара

Потепление ожидается в начале августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если вы вдруг соскучились по жаре, какая стояла на Урале в начале июля, то знайте, в начале августа она может вернуться. До экстремальных +40 градусов столбики термометров не поднимутся. Но зной ожидается.

- Ряд информации поступает, что будет потепление и погоду в этот период будет определять теплый антициклон. Температура может повышаться до +30 градусов, - рассказала главный синоптик ФГБУ «Свердловское УГМС» Галина Шепоренко.

Но зонтики пока далеко не убирайте. Ведь в ближайшие дни нас периодически будет заливать дождями.

- Пока погода не очень устойчивая – в выходные дни и в начале следующей недели вероятность дождей большая. Но, может быть, интенсивность их упадет. Уже таких сильных не будет, - уточняет Галина Шепоренко. – Но где-то 26 июля кратковременные дожди, а кое-где и с грозами, будут выпадать все равно. Температура тоже ожидается умеренная: +19…+24 градуса днем и +11… +16 ночью.