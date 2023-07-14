Пожар в селе потушили утром 14 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Запах гари от крупного пожара в уральском селе Шайдуриха начинаешь чувствовать еще за 25 километров, а с каждым метром в его сторону дорогу все сильнее окутывает дымка. Крупный пожар здесь начался 12 июля, огонь перекинулся из леса и уничтожил 41 дом.

Мы отправились в Шайдуриху накануне утром и пообщались с местными жителями, многие из которых потеряли единственный дом.

Огонь уничтожил две улицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

НАСТОЯЩИЙ АПОКАЛИПСИС

Пламя стерло с лица земли две улицы Шайдурихи: Свердлова и Горького. Но если от первой осталось одно лишь название, то на второй несколько домов еще уцелели. Одним из уцелевших на Горького стал дом многодетного отца Александра Шустова. О пожаре он узнал, когда был вдали от дома – уехал на День рождения к тестю. Признается, ехал с мыслями застать обугленные развалины. Но дом и огород уцелели, во многом благодаря воде в бочках и лейках. Александр готовил запасы для поливки грядок, но в итоге это спасло все хозяйство.

В село с огнем боролась тяжелая техника Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это ребята, вот, отстояли. Спасибо им большое. Ребята местные. У меня было здесь для полива это все приготовлено. И все бассейны, бочки вот они. Все для полива было сделано. Вода была и только благодаря этому все поливали. Потом приехали пожарные, здесь все обливали. Бульдозер вовремя приехал, иначе бы все, как свечка вспыхнуло. Ну, как видите, моим соседям так не повезло, - поделился едва стоящий на ногах от усталости Александр.

Многие жители лишились домов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что же до улицы Свердлова, то она стала, в том числе и местом гибели 71-летней пенсионерки Веры Гайко. По словам министра общественной безопасности Александра Кудрявцева, женщину не смогли сразу обнаружить. Ее тело нашли в сарае, Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Штаб по тушению был развернут прямо на месте ЧП Фото: Алексей БУЛАТОВ

А повод для проверок и расследования действительно имеется. По словам едва ли не каждого жителя Шайдурихи, сельчане жаловались на горящие торфяники еще с 8 июля. В правительстве утверждают, что работы по ликвидации пожара начались в понедельник. Но из-за сильного ветра и аномальной жары огонь за два часа продвинулся на семь километров в сторону села Шайдуриха, став возможной причиной пожара в населённом пункте. А впоследствии площадь пожара разрослась с 0,8 гектара до 700 гектаров.

В селе уже несколько дней дымно Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я приехала сюда в понедельник, 10 числа, видела два отрытых очага, - вспоминает сельчанка Галина Бирюкова. – «Важные» мужчины на автомобилях ездили и предлагали эвакуироваться. Но я дом не брошу, да и куда животных девать?!

Однако когда огонь вплотную подошел к домам, населенный пункт покинули лишь дачники. Многие до последнего боролись за имущество и отказывались уезжать. Кроме жилых домов также сгорела местная лесопилка.

В селе много дачников, которые отдыхали здесь с домашними питомцами Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы звонили, звонили. А нам в ответ лишь: «Все под контролем». Вот вам и контроль…Настоящий апокалипсис тут был.

Сейчас пожар в Шайдурихе локализован, но спасатели продолжают работать в лесах, откуда валит дым. В МЧС сообщили, что всего к тушению пожара привлечено 137 человек и 46 единиц техники.

Не тронутой оказалась лишь центральная улица Ленина. Сейчас там базируется штаб МЧС, а волонтеры доставляют гуманитарную помощь.

Распространение огня останавливали при помощи техники Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Деваться было некуда. Это у меня основное жилье, я здесь прописан. Живу здесь 63 года. Это у меня дом моего деда. Рублен в 1904 году. Представляете, сколько ему лет? Нашу улицу спас маленький лесок сзади. Там березы растут. Были бы сосны – верховой пал бы дошел до нас, - объясняет Владимир Шилоносов.

ЧЕМ ПОМОГУТ ПОГОРЕЛЬЦАМ?

На месте пожара побывал глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Губернатор сразу заявил – все сгоревшие дома будут восстановлены. Кроме этого семьям, зарегистрированным в сгоревших домах, будет выплачено по 100 тысяч рублей на каждого члена. Сейчас в Шайдурихе действует штаб, расположенный в библиотеке. Там погорельцам помогают оформить социальные паспорта, позволяющие в дальнейшем получить компенсацию.

Также ожидаются выплаты по 10 тысяч рублей на предметы первой необходимости.

Люди лишились движимого и недвижимого имущества Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Медицинские учреждения Невьянска были мобилизованы накануне по поручению губернатора Евгения Куйвашева. На место сразу же прибыли медики скорой помощи. Зарегистрировано два обращения. Одно от мужчины, получившего ожоги нижних конечностей, он был госпитализирован в Невьянскую больницу. Его состояние специалисты оценивают как удовлетворительное. Ещё один мужчина получил ожог кистей рук, помощь ему была оказана на месте, от госпитализации отказался, - сообщили в департаменте информационной политики.

Огонь тушили при помощи самолета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Над окончательным устранением огня работают вертолеты Ми-8 МЧС России. Кроме этого для помощи на Урал прилетел самолет-амфибия, знаменитый Бе-200. Он может скинуть на пожар до 9 тонн воды.

Утром, 14 июля, стало известно, что пожар в селе Шайдуриха полностью ликвидирован огнеборцами МЧС России.

ВАЖНО

Вечером 13 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввёл в лесах режим ЧС регионального характера. Также на всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим.

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