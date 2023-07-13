«Там огонь, тут огонь. Деваться некуда»: жители Шайдурихи рассказали, как спасали дома от сильного пожара

Своего кота хозяйка нашла, когда пришла посмотреть, что осталось от ее дома - зверь спрятался под соседним устоявшим домом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Шайдуриха, что под Невьянском, сильный пожар в среду, 12 июля, повредил 41 здание. К четвергу большого огня уже не было. Но пожарные, 137 человек, продолжали борьбу с небольшими очагами. А местные жители ходили на остатках своих домов, пытаясь понять, что из имущества огонь не тронул. Одна из женщин таким образом с облегчением узнала, что ее кот не погиб.

- Он спрятался у соседей под домом, который не сгорел. Забираем, - рассказала местная жительница журналистам «КП-Екатеринбург».

Большое пламя к утру четверга в Шайдурихе было потушено. Многие жители после этого вернулись посмотреть, что стало с их домами Фото: Алексей БУЛАТОВ

На месте многих сгоревших домов остались стоять лишь печи. Другие дома уцелели, буквально чудом, как например фамильный дом местного жителя по имени Сергей, который живет на улице Горького. Огонь удалось остановить за несколько метров от дома.

- Ребята местные, вот, отстояли. Спасибо им большое, - рассказал «КП-Екатеринбург» Сергей. – Помогло и то, что у меня было здесь для полива все приготовлено. Бассейны, бочки вот они. Вода была и только благодаря этому все поливали. Потом ребята приехали пожарные здесь все обливали. Бульдозер вовремя приехал, иначе бы все, как свечка вспыхнуло. Ну как видите, моим соседям так не повезло.

Дом позади был построен еще в 1904 году. Его удалось отстоять у огня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Село Шайдуриха – одно из старинных в Невьянском городском округе. Многим домам больше 100 лет. Один из них едва не сгорел на улице Ленина. Но и его, к счастью, отстояли.

- Это еще дом моего деда. Он был рублен в 1904 году. Представляете, сколько ему лет? – рассказал житель уцелевшего дома. - Я живу здесь 63 года. А вчера как было - там огонь, тут огонь. Деваться некуда.

Добавим, что с жителями Шайдурихи, потерявшими жилье во время сильного пожара, сейчас работают специалисты различных ведомств. Они помогают им восстановить сгоревшие документы и решить другие вопросы. Также в 10.00 в доме культуры Шайдурихи специалисты управления соцполитики начали принимать заявки от погорельцев на единовременную выплату.

Пламя уничтожило больше 40 строений в селе Шайдуриха Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также они составляют социальные паспорта погорельцев. В них указывается вся информация, необходимая для оказания помощи семье – состав семьи, что потеряли в огне, какая помощь необходима. А губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев еще в среду поздно вечером заявил, что все сгоревшие дома жителей Шайдурихи будут восстановлены.

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