Тело бабушки обнаружили в сарае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 293 УК «Халатность, повлекшая смерть человека» после пожара в уральском селе Шайдуриха. Вечером 12 июня пожар уничтожил там 41 дом. Утром 13 числа при разборе завалов было найдено тело 71-летней пенсионерки. Ее муж доставлен в больницу с ожогами.

- В ходе расследования данного уголовного дела следствием СК России установлены обстоятельства, указывающие на то, что пожар в населенном пункте мог возникнуть в результате непринятия или несвоевременного принятия необходимых мер по предотвращению распространения огня, незадолго до этого охватившего близлежащие лесные угодья, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

А повод для проверок и расследования действительно имеется. По словам едва ли не каждого жителя Шайдурихи, сельчане жаловались на горящие торфяники еще с 8 июля. В правительстве утверждают, что работы по ликвидации пожара начались в понедельник.

Но из-за сильного ветра и аномальной жары огонь за два часа продвинулся на семь километров в сторону села Шайдуриха, став возможной причиной пожара в населённом пункте. В последствии площадь пожара разрослась с 0,8 гектара до 700 гектаров.

- Я приехал сюда в понедельник, 10 числа, видела два отрытых очага, - вспоминает сельчанка Галина Бирюкова. – «Важные» мужчины на крутых автомобилях ездили и предлагали эвакуироваться. Но я дом не брошу, да и куда животных девать?!

Огонь уничтожил две улицы в Шайдурихе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда огонь вплотную подошел к домам, населенный пункт покинули лишь дачники. Многие до последнего боролись за имущество и отказывались уезжать. Кроме жилых домов также сгорела местная лесопилка. Сейчас пожар в Шайдурихе локализован, но спасатели продолжают работать в лесах, откуда валит дым. В МЧС сообщили, что всего к тушению пожара привлечено 137 человек и 46 единиц техники.

- Мы звонили, звонили. А нам в ответ лишь: «Все под контролем». Вот вам и контроль…Настоящий апокалипсис тут был, - рассказывали жители села.

Прокуратура Свердловской области организовала прием обращений и информаций от граждан по телефону «горячей линии» по номеру 8 (343) 376-82-61.

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