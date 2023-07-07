«Ты отобрал у меня сына!»: перед исчезновением 18-летняя мама записала мужу полное боли послание

Молодая мама Анастасия Евдокимова пропала 21 июня. Фото: соцсети

На Урале больше двух недель ищут молодую маму Анастасию Евдокимову. 18-летняя жительница Буланаша пропала 21 июня. В этот день она была у друзей, к которым ушла после ссоры с мужем. Как рассказала «КП-Екатеринбург» мама Анастасии Оксана, девушка вышла на улицу, чтобы кому-то позвонить и пропала.

«ССОРИЛИСЬ ИЗ-ЗА ДЕНЕГ»

На Буланаше Анастасия Евдокимова жила в двухкомнатной квартире вместе с 22-летним мужем Владимиром. Супруги воспитывали сына Кирилла, которому сейчас 2,5 года. 18 июня между ними произошла крупная ссора.

- Я приехал с вахты. Мы поссорились, и она ушла к друзьям, - рассказывал ранее «КП-Екатеринбург» муж Анастасии Владимир Евдокимов. - До 21 июня она была на связи. В день пропажи она прислала последнее голосовое и с того момента по нынешний день больше не выходила на связь.

По словам матери Анастасии, с мужем молодая мама ссорилась из-за нехватки денег. Фото: соцсети

По словам мамы Анастасии, супруги поссорились из-за денег.

- Настю постоянно не устраивало, что Вова мало зарабатывает. У них ссоры только из-за этого всегда были. В последнем голосовом дочка плакала и говорила зятю, что он отобрал у нее сына. Хотя это ведь она сама ушла из дома. Внук в это время просто оставался с Вовой, - рассказывает Оксана.

По ее словам, в день исчезновения, около 17:00 Анастасия сообщила друзьям, у которых жила, что ей нужно выйти на улицу, чтобы кому-то позвонить. Кому именно, девушка не сообщила.

- Обратно она уже не вернулась. В полиции потом пробили ее телефон и сообщили, что ни одного звонка с ее номера в это время совершено не было, - добавляет мама девушки.

По словам матери Анастасии, девушка очень любила своего сына и не могла его сама оставить. Фото: соцсети

СБЕЖАЛА ИЛИ ПРИЧАСТЕН МУЖ?

Первые дни Анастасию искали родные, затем к поискам подключились волонтеры и правоохранительные органы. По версии полиции, Анастасия могла уехать в другой регион.

- По оперативным сведениям, которыми располагают сыщики уголовного розыска ОВД Артемовского, у девушки может быть знакомая, проживающая в другом регионе страны. Она, по одной из версий, предложила девушке высокооплачиваемую работу, - рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы регионального главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Знакомые семьи при этом считают, что к пропаже Анастасии может быть причастен ее муж. По их словам, он не раз поднимал на девушку руку.

Девушка вышла на улицу позвонить и не вернулась. Фото: соцсети

- Перед тем, как она пропала, он ее побил, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая семьи Елизавета (Имя изменено, - Прим. ред.).

Ни в одну из версий мать пропавшей не верит.

- Сама уехать она не могла. Она очень сына любила. 26 июня или в какой-то из ближайших дней должна была пойти с ним в больницу за справкой, чтобы подготовить к садику, - поясняет Оксана. - То, что Вова с ней мог что-то сделать, я тоже не верю. Он ее очень любил. Как мог, заботился. Я это видела.

Ранее Владимира проверяли на полиграфе. По словам Оксаны, его причастность к пропаже Анастасии не подтвердилась.

Если вы знаете, где может находиться Анастасия, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: «ЛизаАлерт»

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