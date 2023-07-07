Друзья пропавшей 18-летней мамы из Буланаша обратились за помощью к экстрасенсам

Анастасия пропала еще 21 июня. Фото: соцсети

В поселке Буланаш после ссоры с мужем пропала 18-лететняя молодая мама Анастасия Евдокимова. В последний раз девушка была на связи 21 июня. Исчезновением девушки уже заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Дома девушку ждет муж и ребенок которому всего 2,5 года.

- Я вернулся с вахты. Мы поссорились и Настя она ушла до друзей до 21 июня она была на связи. В тот же день в 16:36 она прислала последнее голосовое и с того момента не выходила на связь, - рассказывал «КП-Екатеринбург» муж Анастасии Владимир Евдокимов.

Поиски девушки длятся уже несколько недель. И друзья Анастасии Евдокимовой решили оставить ее фото в сообществе экстрасенсов.

- Посмотрите, пожалуйста, жива ли 18-летняя Анастасия Евдокимова. Пропала в уральском поселке Буланаш. Девушка ушла к друзьям. Вместе они ехали на машине, но Анастасия попросила, чтобы ее высадили. Анастасия хотела созвониться с кем-то. После она не вернулась в автомобиль. В свердловской полиции сообщали, что Анастасия писала мужу о том, что не хочет больше с ним жить, - пишет автор поста Алена.

Анастасия могла уехать в другую область. Фото: соцсети

Эзотерики делятся фото с раскладами карт таро и разными комментариями насчет исчезновения молодой матери. По одной из них – девушка жива и просто хочет побыть одна. Другие предполагают, что девушке угрожала смертельная опасность.

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых ранее сообщал, что пропавшая могла уехать на заработки.

- По оперативным сведениям сыщиков уголовного розыска ОВД Артемовского, у девушки может быть знакомая, проживающая в другом регионе страны. Она, по одной из версий, предложила девушке высокооплачиваемую работу, - сообщал «КП-Екатеринбург» Валерий Горелых. – Полиция продолжает поисковые мероприятия.

Друзья девушки считают, что в отношениях с супругом у Анастасии были проблемы. Знакомые семьи рассказывали, что муж бывало распускал руки. Мужчина проходил полиграф.

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