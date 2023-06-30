Девушка пропала еще 21 июня Фото: соцсети

В поселке Буланаш Свердловской области пропала 18-летняя Анастасия Евдокимова. О ее местонахождении ничего неизвестно с 21 июня. В тот день она последний раз вышла на связь с мужем.

- Приехал с вахты. Мы поссорились, она ушла до друзей 18.06 вечером и до 21.06 она была на связи, 21.06 в 16:36 она прислала последнее голосовое и с того момента по нынешний день не выходила на связь, - рассказал «КП-Екатеринбург» муж Анастасии Владимир Евдокимов.

У Анастасии и Владимира есть сын. Ему всего 2,5 года. Он сейчас находится с папой. Они вместе очень ждут возвращения Анастасии.

Фото: соцсети

Подруга пропавшей девушки рассказала «КП-Екатеринбург», что все места, где может быть Анастасия, уже проверили. Тем не менее, она считает, что девушка может находиться у одной из подруг.

Отметим, что Анастасию ищут, в том числе волонтеры «ЛизаАлерт». Ориентировка на поиск девушки появилась накануне, 29 июня - спустя восемь дней после ее пропажи. До этого близкие искали ее сами.

Если вы знаете, где может находиться Анастасия, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.