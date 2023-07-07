Бастрыкин заинтересовался исчезновением 18-летней мамы из Буланаша

Анастасия пропал больше двух недель назад Фото: соцсети

Глава СК России Александр Бастрыкин заинтересовался исчезновением 18-летней Анастасии Евдокимовой из Буланаша.

- Председатель СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. доложить о ходе проведения проверки, - рассказали в СК России.

Также сообщается, что следственными органами СК России устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, Анастасия Евдокимова пропала 21 июня после ссоры с мужем. Перед исчезновением она ушла к друзьям, оставив дома телефон, и несколько дней общалась с супругом с телефона друга. Дома Анастасию ждет сын, которому 2,5 года.

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