Мужа пропавшей девушки из Буланаша проверят на полиграфе

У Анастасии остался маленький сын. Фото: соцсети

Мужа, пропавшей в Буланаше, 18-летней девушки проверят на полиграфе. Тестирование пройдет во вторник, 4 июня. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» сообщила мама Анастасии Евдокимовой.

- Проверят его и всех тех, кто был в машине, на которой она уехала в день пропажи. Пока не знаю, какие еще проверки проводятся, - поделилась мама пропавшей Анастасии.

Поиски рыжеволосой девушки длятся уже третью неделю. Она пропала 21 июня. До этого Анастасия поссорилась с мужем. По одной из версий, она исчезла после поездки на машине с друзьями.

- Приехал с вахты. Мы поссорились, она ушла к друзьям 18 июня вечером и до 21 июня она была на связи, 21 июня в 16:36 она прислала последнее голосовое и с того момента по нынешний день не выходила на связь, - рассказал «КП-Екатеринбург» муж Анастасии Владимир Евдокимов.

Сначала родственники пытались найти девушку самостоятельно, однако это не увенчалось успехом. 29 июня поиски Анастасии объявил поисковый отряд «ЛизаАлерт». Полицейские не исключают варианта, что она могла уехать в другой регион.

- По оперативным сведениям, которыми располагают сыщики уголовного розыска ОВД Артемовского, у девушки может быть знакомая, проживающая в другом регионе страны. Она, по одной из версий, предложила девушке высокооплачиваемую работу, - пояснил «КП-Екатеринбург» Валерий Горелых. - Поисковые мероприятия полиция продолжает.

Девушка пропала 21 июня. Фото:«ЛизаАлерт»

У юной Анастасии Евдокимовой остался сын, которому всего 2,5 года. Сейчас он находится с папой. Ближайшие окружение подозревает, что к пропаже девушки может быть причастен ее супруг. По словам друзей, он поднимал руку на Анастасию, и в отношениях у них были проблемы.

- Перед тем, как она пропала, он ее побил, - поделилась с «КП-Екатеринбург» знакомая семьи Елизавета (Имя изменено. - Прим.ред).

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