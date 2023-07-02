Пропавшая на Урале молодая мама могла уехать в другой регион страны

Анастасия пропала 21 июня Фото: соцсети

Пропавшая на Урале 21 июня 18-летняя Анастасия Евдокимова могла уехать в другой регион страны. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

- По оперативным сведениям, которыми располагают сыщики уголовного розыска ОВД Артемовского, у девушки может быть знакомая, проживающая в другом регионе страны. Она, по одной из версий, предложила девушке высокооплачиваемую работу, - рассказал «КП-Екатеринбург» Валерий Горелых. - Поисковые мероприятия полиция продолжает.

По его данным, собранные по факту пропажи Анастасии материалы оперуполномоченные направили для рассмотрения и принятия решения о возможной криминальной составляющей в органы районного СКР.

Знакомые семьи при этом считают, что к пропаже Анастасии может быть причастен ее муж. По их словам, он не раз поднимал на девушку руку.

- Перед тем, как она пропала, он ее побил, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая семьи Елизавета [прим.ред: имя изменено].

У Анастасии есть сын. Ему 2,5 года. Сначала он находился с папой, но позже его забрала к себе бабушка.

- Он плачет. Мамы не хватает, он постоянно с ней был, - поделилась Елизавета.

Ранее муж Анастасии рассказывал, что она пропала после ссоры с ним. Сначала ушла к друзьям и от них выходила на связь, а затем перестала. Свой телефон она оставила дома и общалась с супругом с сотового друга.

- По поиску Евдокимовой работаю автономные экипажи. Проверяются все поступающие на горячую линию отряда «ЛизаАлерт» свидетельства, - рассказали «КП-Екатеринбург» поисковики.

Если вы знаете, где может находиться Анастасия, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: «ЛизаАлерт»

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